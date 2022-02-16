مكون جبار لتخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغير في اللون أو الطعم بأسرار تجار الليمون

الليمون هو إحدى الخطوات المهمة التي يتم استخدامها دائما في إعداد وصفات الطعام و تعد أيضا من الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة أثناء تناول الطعام ويتم أيضا إعداد العديد من المشروبات الطازجة والمشروبات المثلج والمشروبات الساخنة باستخدام الليمون لذلك فهي من الخضروات المهمة جدا للأسرة في كل الأوقات خصوصا انه يتم استخدامها أيضا عندما يكون احد افراد ‏الأسرة مصاب من احد نزلات البرد أو الانفلونزا

طريقة تخزين الليمون بطريقة صحية

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هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخزين الليمون ولكن الليمون من الفواكه أو الخضروات التي يكون من الصعب تخزينها داخل الفريزر لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الماء وهذا الماء يتحول إلى ثلج ومن الصعب أن ‏يبقى لفترة طويلة داخل الفريزر ذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تخزين الليمون داخل الثلاجة حتى تبقى لوقت طويل وهذه الطريقة هي:

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نحضر مجموعة كبيرة من حبات الليمون.

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‏ نغسل حبات ليمون جيدا بعد ذلك نترك حبا الليمون حتى تجف من الماء.

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‏ بعد ذلك نحضر كمية كبيرة من أوراق الألمنيوم ونبدأ في لف جميع حبات الليمون كل حبة على حدة باستخدام الألمنيوم.

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‏ في الخطوة التالية نحضر علبة كبيرة نضع فيها جميع حبات ليمون التي قمنا بوضع الألمنيوم عليها ونترك هذه الحبة داخل العلبة محكمة الإغلاق حتى يتم منع التهوية على الليمون ولا نخرج أي ليمون من هذه العلبة إلا عند استخدم الليمون فقط.

خطوات ما قبل تخزين الليمون

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فيما يلي نتحدث عن بعض الخطوات المهمة قبل تخزين الليمون.