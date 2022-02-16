بدون سويت.. بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

الفازلين ‏أحد المكونات البترولية التي يتم الحصول عليها من الطبيعة ولكن رغم ذلك فهو من المكونات المفيدة جدا للبشرة والتي يمكن من خلالها الحصول على العديد من الفوائد البشرة ويحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها البشرية مثل مشكلة الجفاف مشكلة احمرار الوجه بعد التعرض لأشعة الشمس ‏والعديد من المشاكل الأخرى التي يعاني منها الكثير من الناس من خلال ملعقة فازلين واحدة يمكن القضاء على معظم هذه المشكلة خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن أحد الاستخدامات الهامة جدًا ‏التي نحصل عليها من خلال ملعقة فازلين ‏وهذا الاستخدام هو طريقة صناعة خليت للتخلص من الشعر الزائد في الجسم باستخدام الفازلين ‏سنتحدث عن مكونات هذا الخليط وطريقة اعداده وطريقة استخدامه.

مكونات خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد

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نحتاج إلى اضافة بعض المكونات الأخرى مع ملعقة فازلين حتى نحصل على قوام متماسك يمكن من خلاله التخلص من شعر الجسم الزائد وهذه المكونات هي:

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ملعقة فازلين

ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من احد انواع الدقيق يمكن استخدام دقيق الحمص

ثلاث ملاعق من الحليب السائل

خلطات الفازلين لإزالة الشعر الزائد

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فيما يلي نتحدث عن طريقة إعداد هذا الخليط المميز ونتحدث أيضا عن طريقة استخدامه وهذه الطريقة هي:

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