طريقة عمل الشيبسي بالنشا البيتي بطعم البطاطس المعلبة.. وبصلاحية مفتوحة تصل إلى سنة كاملة

طريقة تحضير البطاطس الشيبسي بالنشا، طريقة عمل الشيبسي الرائع بالنشا.. يعشق الكثير منا البطاطس وخاصة بطاطس الشيبسي وذلك لطعمها الرائع ويحبها الأطفال كثيرا ويمكن أن نقوم بأعدادها في المنزل بطريقة سهلة ويمكن أن نحتفظ بها لمدة عام كامل دون مواد حافظة لذلك سوف نوضح لكم طريقة أعدادها من خلال هذا المقال.

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مكونات طريقة عمل البطاطس الشيبسي

تحضر البطاطس بمكونات سهلة جدا فهي لا تحتاج إلى تكاليف باهظة ويمكن أن توجد مكوناتها في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

حبة بطاطس كبيرة ونقوم بسلقها جيدا.

ربع ملعقة ثوم بودر.

رشة فلفل اسود.

مكعب مرقة.

رشة ملح.

كوب نشا حوالي ١٠٠ جرام نشا.

لتر ماء.

طريقة تحضير البطاطس الشيبسي

يتم تحضير البطاطس بطريقة سهلة جدا لا تأخذ أي وقت أو مجهود وسوف نوضح لكم طريقة التحضير من خلال الخطوات التالية: