بخلطة وتتبيلة سرية أعملي البرجر البيتي على أصوله بطعم ومذاق لذيذ أحلي من المطاعم

هناك بعض الاكلات التي أصبحت من أهم الأكلات اللذيذة والتي لها مكانة كبيرة في قلوبنا، ومن أهم هذه الاكلات هو البرجر، وهو من الاكلات السريعة التي يتم تناولها بشكل كبير من المطاعم الجاهزة، وعلى الرغم من ارتفاع سعره، لكنه يتم طلبه دائمًا، وذلك قد يرجع لطعمه المميز وحب الاطفال له بشكل خاص، ولذلك فمن الأفضل أن يتم تحضير البرجر في المنزل بكل سهولة، وبخطوات بسيطة، ويصبح أمن وصحي بشكل كبير عن شرائه من الخارج، كما أنه سوف يصبح موفر بشكل كبير، ولذلك سوف نتعرف الان على طريقة عمل البرجر البيتي من خلال متابعة المقال.

يعد البرجر من أهم الوصفات التي تبحث عنها الأمهات لأطفالها بدلاً من شرائه حتى تضمن المكونات المستخدمة في البرجر من حيث النظافة والقيمة الغذائية العالية، ويمكن عمل البرجر البيتي بطريقة بسيطة ومكونات سهلة ومتوفرة، وطعم شهي ولذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتقديم عدة وصفات لعمل البرجر في منزلك بسهولة.

طريقة عمل البرجر في المنزل بنفس طعم الجاهز

بالتأكيد إذا تم تجهيز البرجر في المنزل سوف يصبح بنفس شكل وطعم الجاهز بالأفضل، ولكن يتوقف ذلك على اتباع الخطوات اللازمة بشكل صحيح وهي كالأتي:

المكونات

كيلو من اللحم المفروم البقري.

بصلة واحدة متوسطة الحجم مبشورة جيدًا.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتين من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة بسيطة من القرفة.

رشة بسيطة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المختلفة.

طريقة التحضير