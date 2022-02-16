نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة وتتبيلة سرية أعملي البرجر البيتي على أصوله بطعم ومذاق لذيذ أحلي من المطاعم في المقال التالي
هناك بعض الاكلات التي أصبحت من أهم الأكلات اللذيذة والتي لها مكانة كبيرة في قلوبنا، ومن أهم هذه الاكلات هو البرجر، وهو من الاكلات السريعة التي يتم تناولها بشكل كبير من المطاعم الجاهزة، وعلى الرغم من ارتفاع سعره، لكنه يتم طلبه دائمًا، وذلك قد يرجع لطعمه المميز وحب الاطفال له بشكل خاص، ولذلك فمن الأفضل أن يتم تحضير البرجر في المنزل بكل سهولة، وبخطوات بسيطة، ويصبح أمن وصحي بشكل كبير عن شرائه من الخارج، كما أنه سوف يصبح موفر بشكل كبير، ولذلك سوف نتعرف الان على طريقة عمل البرجر البيتي من خلال متابعة المقال.
يعد البرجر من أهم الوصفات التي تبحث عنها الأمهات لأطفالها بدلاً من شرائه حتى تضمن المكونات المستخدمة في البرجر من حيث النظافة والقيمة الغذائية العالية، ويمكن عمل البرجر البيتي بطريقة بسيطة ومكونات سهلة ومتوفرة، وطعم شهي ولذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتقديم عدة وصفات لعمل البرجر في منزلك بسهولة.
طريقة عمل البرجر في المنزل بنفس طعم الجاهز
بالتأكيد إذا تم تجهيز البرجر في المنزل سوف يصبح بنفس شكل وطعم الجاهز بالأفضل، ولكن يتوقف ذلك على اتباع الخطوات اللازمة بشكل صحيح وهي كالأتي:
المكونات
- كيلو من اللحم المفروم البقري.
- بصلة واحدة متوسطة الحجم مبشورة جيدًا.
- أربع فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقتين من البقسماط.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة بسيطة من القرفة.
- رشة بسيطة من بهارات اللحم.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المختلفة.
طريقة التحضير
- قومي بفرم اللحمة جيدًا بشكل يدوي حتى تصبح ناعمة.
- أضيفي إلى اللحم المفروم البصل بعد فرمه ناعمًا أيضًا، ثم قومي بالتقليب حتى يختلط تمامًا.
- أضيفي بعد ذلك الثوم المفروم أيضًا.
- أعيدي خلط جميع المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.
- أضيفي الآن الملح، والفلفل الأسود والبقسماط المطحون ناعمًا، والقرفة، والبهارات.
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها البعض بشكل كامل حتى يتم التجانس بشكل كامل وتصبح اللحمه متبله بالشكل المطلوب.
- أفردي اللحم على الرخامة أو أي سطح صلب نظيف.
- قومي بتقسيمها الى اقراص حسب الكمية التي تحققها اللحمة.
- يمكنك إحضار قلاية غويطة بها زيت غزير واتركي الزيت حتى يسخن.
- أضيفي أقراص البرجر فى الزيت، ثم قومي بتهدئة النار تمامًا حتى ينضج بشكل كامل.
- قلبي البرجر في المقلاة على جميع الجهات واتركيه حتى يصبح لونه احمر مميز.
- يمكنك الان اخراج البرجر وتقديمة في العيش الكيزر مع الكاتشب والمايونيز.
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