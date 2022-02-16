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عمر شويل - جدة بخلطة رهيبة أعملي المندي السعودي على أصوله بالطريقة السعودية بطعم ومذاق لا يقاوم - ثقفني
المندي من الأطباق التي تتميز بطعمها الشهي ويرجع أصوله إلى دولة اليمن وبعد ذلك نال شهرة واسعة في جميع الدول العربية ويمكن عملها بالدجاج أو اللحم ولكل طريقة مذاق مختلف عن الأخري، وهو يعد وجبة متكاملة لاحتوائها على البروتين والنشويات والفيتامينات ومضادات الأكسدة واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعمل المندي باللحم فتابعونا.
طريقة عمل المندي
المكونات:
- كيلو جرام من اللحم بالعظم.
- ملعقة كبيرة سمنة.
- 3 أكواب أرز.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 4 أكواب مرقة لحمة.
- 3 حبات لومي مجفف.
- بصلة مقطعة أرباع.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة كبيرة كمون.
- قرفة مطحونة أو أعواد.
- هيل مطحون.
- ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.
- 2 ملعقة من الزبيب.
- 2 ملعقة من الصنوبر.
- لوز مقشر.
طريقة التحضير:
- نقوم بشطف اللحمة سريعا تحت الماء الجاري وفي بولة صغيرة نخلط جميع البهارات السابقة جيدا ونضعها نصفها على اللحمة.
- نغسل الأرز ونقوم بنقعه لمدة 30 دقيقة ثم يصفي بعد ذلك نسخن مرقة اللحم مع حبات اللومي بعد عمل فتحات بها ثم نرفع وعاء على النار.
- ونضيف إليه السمنة مع الزيت وعندما تسخن نضيف البصل والثوم ونشوحهم مع البهارات جيدا ونضع الأرز ونقلب.
- استمري في التقليب حتى يتغلف الأرز جيدا ثم نصب المرقة ونتركها على النار حتى الغليان ونخفض النار ونتركه حتى ينضج تماما.
- نسلق اللحم عن طريق وضع وعاء على النار ونشوح اللحمة جيدا مع ملعقة من الزيت أو السمنة ونصب عليها ماء مغلي.
- مع وضع بصل مقطع مكعبات وحبة طماطم ومكعب مرقة وورق لورا وحبهان وعندما تنضج نضعها على شبكة دائرية.
- وعندما يبدأ خليط الأرز بالدخول في السوا نضع هذه الشبكة فوقه وندخله إلى فرن ساخن مع وضع ورقة ألومنيوم على الوجه.
- نخرج المندي من الفرن بعد مرور ساعة ونصف ثم نشعل فحمة على النار ونطفيها في ورق ألومنيوم صغير بالزبدة أو الزيت.
- نغلق المندي جيدا حتى يأخذ رائحة الفحم وفي نفس الوقت نحضر مقلاة بها ملعقة من الزيت ونحمص الزبيب مع اللوز والصنوبر.
- يوضع الأرز في طبق التقديم وفوقه قطع اللحم وعلى الوجه المكسرات والآن أصبح المندي جاهز للطعام وبالهنا والشفا.
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