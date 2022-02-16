طريقة عمل بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية عجينة هشه وطرية مش هتشتري من برة تاني

طريقة عمل بيتزا المحلات من الوصفات الإيطالية اللذيذة التي أصبحت تحضر في جميع أنحاء العالم بعدة طرق مختلفة، لمن دائماً تبحث ربات البيوت عن الطرق التي يعتمدها شيفات المطاعم في تحضير عجينة البيتزا، وذلك للإقبال الأطفال والشباب على تناول البيتزا من المطاعم أكثر من البيتزا التي يتم تحضيرها في المنزل، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير عجينة بيتزا المطاعم في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة جداً.

طريقة عمل بيتزا المحلات بكل أسرارها

المكونات

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الخميرة.

طريقة التحضير

نقوم بنخل الدقيق مرة أو مرتين ثم نضيف له جميع المكونات الجافة ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي.

نضيف الحليب والزيت ثم نقلب جيداً.

نضيف الماء بالتدريج مع الخلط حتى نحصل على خليط يمكن عجنه باليدين.

نقوم بعجن الخليط لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتجانسة.

نغطي العجينة بورق تايلون ونتركها تتخمر لمدة ساعة أو ساعتين إذا كنا في فصل الشتاء وبعد ذلك تكون العجينة جاهزة للاستخدام.

أسرار عمل البيتزا الإيطالية

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير