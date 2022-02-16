نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب من السمسم أعملي الحلاوة الطحينية البيتي الأصلية 100% بمقادير اقتصادية وبطريقة المصانع في المقال التالي
الحلاوة الطحينية من أهم الحلويات التي يحبها الكثير من الناس، والتي يتم تحضيرها من السمسم، والسكر، وهذه المكونات تساعد في منح الجسم الكثير من الفوائد، ومد الجسم بالطاقة اللازمة وزيادة النشاط، ويتم تناولها في الساندوتشات اللذيذة كوجبة إفطار للكبار أو للاولاد في المدرسة، ويبحث الكثير من الأمهات عن إمكانية تجهيز الحلاوة الطحينية في المنزل بخطوات بسيطة حتى تكون أقل تكلفة من شرائها من المحلات، وتكون بمكونات طبيعية ومضمونة، وهذه الطريقة هي التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
كثيراً من الأمهات تحتار عندما تحتاج أن تقوم بعمل السندوتشات للأطفال أثناء الذهاب إلى المدرسة، وتعتبر سندوتشات الحلاوة الطحينية هي الخيار الأول الذي يجدونه أمامهم، فالحلاوة ستعطي أطفالك الطاقة اللازمة لإستكمال اليوم الدراسي، كما ستعمل على تدفئة جسمهم في هذا الجو البارد، ومن خلال المقال سنوضح لك طريقة عملها في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بكل سهولة
يمكنكم الاستغناء بشكل كامل عن شراء الحلاوة الطحينية من الخارج بأسعار مرتفعة وغير مضمونة، وذلك من خلال القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة وبدون أي مجهود في أي وقت، وخطوات تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كوبين من السمسم الأبيض.
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزيت النباتي.
- كوب من السكر البودرة.
- ربع كيلو من المكسرات المتنوعة المجروشة.
- ربع كيلو من اللبن البودرة.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب الحجم، قومي بإضافة السمسم الأبيض بداخله بعد تنقيته جيدًا.
- أحضري بعد ذلك مقلاة من التيفال، ثم قومي بتحميص السمسم جيدًا بداخلها.
- احضري المطحنة الكهربائية.
- اطحني السمسم بداخلها حتى يصبح مثل البودرة ناعمًا.
- قومي بوضع السمسم بعد طحنة داخل وعاء الخلاط الكبير.
- أضيفي إليه بعد ذلك الدقيق الذي تم تجهيزه، ثم أضيفي الزيت بشكل تدريجي مع الخلط المستمر، وذلك حتى تتكون الطحينة البيضاء المميزة.
- بعد الانتهاء قومي بعمل الحلاوة الطحينية، وذلك بإضافة السكر البودرة الي المكونات، مع إضافة اللبن البودرة واخلطي المكونات جيدًا.
- اخرجي المكونات من الهلاك، واعيدي خلطها مرة أخرى بشكل يدوي بملعقة.
- بعد الانتهاء احضري علبة مناسبة الحجم من البلاستيك، أو إحضار قالب مستدير مناسب.
- أضيفي بداخله ورق زبدة، ثم ضعي المكسرات المجروشة في الاسفل.
- أضيفي بعد ذلك الحلاوة التي تم تجهيزها في هذا القالب، وقومي بالضغط عليها حتى تتساوى بشكل جيد.
- ادخلي القالب في الثلاجة، واتركيه حتى يتماسك بشكل جيد، ويصبح قطعة واحدة.
- يمكنك إخراجها بعد ذلك وتقطيعها وتناولها بألف هنا وشفا.
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