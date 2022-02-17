نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخلطة الارز الرهيبة أعملي محشي البانجان الأبيض على الطريقة المصرية بطعم لذيذ لا يقاوم في المقال التالي
يعتبر محشي الباذنجان من الأكلات المفضلة التي يحبها ويقبل عليها الكثير، فهو يتميز بطعمه الشهي واللذيذ، إلا أن ربات المنزل تحتاج إلى وقت طويل لتحضيره وتجهيزه، فهو يأخذ وقت طويل للتقوير، ويبدأن في البحث عن طريقة تقوير وحشي الباذنجان الأبيض، فنقدم لكِ سيدتي أكثر من طريقة سهلة وسريعة لتقوير المحشي وحشي كمية كبيرة في وقت قصير.
طريقة تقوير الباذنجان الأبيض
هذه الطريقة لا تحتاج إلى تقوير ولا إلى جهد ووقت، وهي طريقة التطرية، فهي من أسهل الطرق لتحضير الباذنجان، وهي كالآتي:
- لا تقومي بالتخلص ونزع الورق الأخضر من رأس الباذنجان.
- قومي بالضغط بكلتا يديكِ على الباذنجان من جميع الجوانب حتى تلين الباذنجنة قليلًا.
- حاولي الفصل بين الجلد والبذور بأصابعك، من خلال الضغط عليها وفركها.
- احضري سكين وقومي بتحريكها على حدود جلدة الباذنجان من ناحية الورق الأخضر الرأس.
- قومي بالضغط على كعب الباذنجان إلى الأعلى وستلاحظين خروج البذر من رأس الباذنجان سليمًا ولم يتفتت.
- كرري هذه الخطوات مع باقي الباذنجان.
طريقة تحضير حشو الباذنجان الأبيض
أصبح الآن الباذنجان جاهز للحشو، قومي بغسل الباذنجان جيدًا بالماء وتصفيته وقومي بتجهيز الحشوة.
المكونات
- 1 كوب ونصف من الأرز.
- 2 كوب من عصير الطماطم الطازجة
- 1 حبة بصل مفروم.
- 3 فصوص ثوم مفروم.
- ربطة من الشبت الأخضر.
- ربطة من البقدونس الأخضر.
- ربطة من الكزبرة الخضراء.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة كمون.
- ربع ملعقة صغيرة مشكل بهارات.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- 2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.
طريقة التحضير:
- قومي بتقطيع الشبت والبقدونس والكزبرة وغسلهم جيدًا بالماء وتصفيتهم.
- احضري وعاء عميق وضعي به الأرز بعد أن قمتي بغسله، وضيفي إليه التوابل وقلبيهم مع الأرز جيدًا.
- ضيفي البصل المفروم والثوم المفروم وقلبي مرة أخرى المكونات مع بعضها.
- ضيفي الخضرة المقطعة ثم ضيفي بعد ذلك عصير الطماطم والصلصة وقلبي حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- احضري الباذنجان وقومي بحشي كل باذنجانة إلى منتصفها، واحضري حلة متوسطة الحجم وقومي برص الباذنجان داخل الحلة بالطول.
- قومي بتسخين الشوربة وضيفيها إلى حلة المحشي حتى تغطي الشوربة منتصف الباذنجان.
- اتركيه يغلي حتى يتشرب الباذنجان الشوربة قومي بتهدئة النار حتى ينضج.
- قدميه وبالهنا والشفا.
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