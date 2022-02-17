حضري الكيك الإسفنجي بالماء المغلي بقوام هش وطري جداً وبدون فصل البيض

الكيك الإسفنجي بالماء المغلي ، يعتبر الكيك الإسفنجي من أشهر أنواع الكيك الذي يستخدم لعمل التورتة أو يمكن تقديمه سادة مع الشاي أو الحليب، تعرف الطريقة المعتادة لعمله بفصل صفار البيض عن البياض، لكن يمكن تحضيره بطريقة بسيطة دون الحاجة إلي ذلك باستخدام الماء الساخن، ليعطي نفس النتيجة من قوام هش وطري جداً وبقوام مرتفع وعالي يمكن تقسيمه إلي طبقات واستخدامه لعمل تورتة أعياد الميلاد أو الحفلات وذلك بتزينه بالكريمة أو الكريم شانتيه أو يمكن استخدام أنواع صوص مختلفة لتزينه، فطرق تزينه سهلة جداً وبسيطة تعطي له شكل رائع وجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكيك الإسفنجي بالماء المغلي بطريقة سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل الكيك الإسفنجي بالماء المغلي

يتكون الكيك من مكونات بسيطة جداً وسهلة هي كما يلي:ـ

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السكر.

ربع كوب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

7 بيضات.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكيك الإسفنجي بالماء المغلي بطريقة سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة البيض ثم نضيف الفانيليا ثم نقوم بخفق البيض مع الفانيليا ثم نضيف الخل ونخفق المكونات مع إضافة السكر تدريجياً. ثم نستمر في الخفق حتي نحصل على قوام فاتح وكريمي، ثم نقوم بنخل الدقيق أكثر من مرة حتي يتخلله الهواء. نضيف إلي الدقيق البيكنج بودر ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق ونقلب باستخدام الملعقة بحركة بطيئة حتي يختفي الدقيق تماماً. ثم نضيف ربع كوب من الماء المغلي علي الخليط ونقلب مرة أخرى ببطيء حتي يمتزج الماء مع خليط الكيك. ثم نسكب خليط الكيك في قالب متوسط الحجم مدهون بالزبدة من جميع الجوانب ومبطنة بورق الزبدة في القاعدة والحواف.

طريقة التسوية