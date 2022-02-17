مكون طبيعي منزلي لتبييض الاسنان والتخلص من الاصفرار والجير في دقائق لاسنان كاللؤلؤ

الأسنان تصبح مائلة للأصفرار لأسباب عديدة منها عدم تنظيفها والمحافظة عليها أو التدخين أوشرب المنبهات مثل الشاى والقهوة، فكل هذه الأشياء عوامل تؤدى إلى أصفرارها، وكل امرأة أو رجل يحلم بأسنان بيضاء لامعة لأنها تمنح الشخص الثقة بالنفس، كما أنها عنصر الابتسامه لدى الشخص، لذلك هناك بعض الأشخاص يذهبون إلى دكاترة الأسنان لتبييض أسنانهم، ولكن هذه الخطوة لها أضرار ومخاطر، ولذلك من الأفضل اللجوء للطرق الطبيعية التي تقوم بتبييض الأسنان، وفى هذا المقال سوف نعرض وصفه تبييض الأسنان.

وصفة بيكربونات الصوديوم لتبييض الاسنان

كربونات الصوديوم أو صودا الخبز هى متوفرة عند كل العطارين، فهى ممتازة فى تبييض الأسنان طبيعياً، وتعد هذه الوصفه امنه جداً على الأسنان وسهله جداً فى التحضير، كما أنها غير مكلفه بعكس الطرق التى يقومون بها الاشخاص فى العيادات وتكون باهظة الثمن، كما أنها لها اضرار جانبية، وتعد كربونات الصوديوم من الوصفات الطبيعية التى تعمل على إزالة الجيروالمادة الصفراء التى تغطى طبقة الأسنان.

المكونات

معلقة صغيرة من صودا الخبز او كربونات الصوديوم.

اى نوع معجون أسنان تفضليه.

فرشاه تنظيف الأسنان.

طريقة تحضير الوصفة

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم ومعلقة صغيرة من اى معجون تفضلينه ونقوم بخلطهم جيداً.

نضع الخليط على فرشاه تنظيف الأسنان ونقوم بفركها.

نستخدم هذه الخطوة مرة واحدة فى الأسبوع وعدم الإفراط بها.

وصفه تبييض الأسنان بالملح

الملح له فوائد عديدة فى تبييض الاسنان، فهو يساعد فى ازاله الجير من على الأسنان ، كما أنه لا يقتصر فقط على تبييض الاسنان فهو يمكن أن يستخدم بديل للمعجون، ويمكن أيضاً استخدامه كمطهر للفم واللثة عن طريق الغرغرة.

المكونات

معلقة صغيرة من الملح.

فرشاة تنظيف الأسنان.

طريقة عمل وصفة الملح