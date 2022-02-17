سبب أمرنا رسول الله بضرورة حلق شعر الجسم كل 40 يوم مفاجأة يفسرها العلم الحديث

هناك عدة أشياء أمرنا رسولنا الكريم بها مثل قص الأظافر، والبعد عن تطويلها لكن هناك أمر آخر أمرنا الرسول به وهو أن نحلق شعر العانة عندما يمر أربعون يوما من مدة الحلق، وأمرنا الرسول بهذا الشيء لأن هذا الشعر يعمل على منع وصول الماء أثناء الوضوء كمان أنه يجلب البكتريا والفطريات والتي تسبب ضرر للجسم بكل تأكيد، وأهم شئ أن الدين الإسلامي يحافظ دائما على نظافة الفرد ويأمر بكل ما هو مفيد.

حكم حلق شعر الجسم



يعتبر حلق هذا الشعر من الفطرة التي يتربى عليها كل مسلم كما يمكن إزالة شعر الجسم بعدة طرق مختلفة مثل الكريمات التي تباع في الصيدليات، والتي تعمل على إزالة الشعر بكل سهولة لكن هناك حديث للرسول يتحدث عن تقليم الأظافر ونتف الإبط وأيضا تم ذكر حلق شعر العانة لذلك يجب على المسلم أن يحلق هذا الشعر كل أربعين يوما لأن هذا من صفات المسلم والتي يجب أن يفعل كل ما تم ذكره سابقا من قبل رسولنا الكريم.

هل يجوز الاغتسال دون حلق شعر الجسم

هناك العديد من التساؤلات التي تراود الكثير عن هذا الأمر، والجميع يريد أن يعرف الإجابة المؤكدة عن هذا السؤال لذلك قام العديد من المشايخ الكبرى حيث انهم قاموا بتأكيد أن إذا كان هذا الشعر يمنع من وصول الماء فإنه يجب أن يحلق ويجب إزالته لأنه يعمل على منع الاغتسال الصحيح، أما إذا كان يسمح بوصول الماء فهنا يجوز الاغتسال ولا يوجد أي اختلاف بين الشعر الكثيف والشعر الخفيف في حالة وصول الماء لذلك يجب على كل مسلم أن يعلم هذه المعلومة حتى يعرف إن كان الاغتسال صحيح أم لا وأن الشعر يمنع من وصول الماء أم أنه يسمح بذلك.