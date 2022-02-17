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عمر شويل - جدة بالطريقة السعودية الاصلية أعملي المندي بالأرز البسمتي والخلطة السرية بطعم ومذاق لذيذ وشهي - ثقفني
يعد المندي من الأكلات المنتشرة في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطين، فهى من الأكلات الشهية اللذيذة التى تقدم في الولائم والمناسبات مثل إفطار رمضان في البلاد العربية، ويعد تحضيره في الماضي كان من أصعب المهام ولكن الآن يمكن أن يحضر في المنزل بطريقة سهلة جدا، حيث تختلف طريقة تحضير المندى من بلد إلى أخرى، ويمكن تحضيرها باكثر من طريقة فيمكن عملها باللحم أو الدجاج، وهذا سوف ما نتحدث عنه في مقالنا هذا وهو طريقة تحضير مندي اللحم بأسهل طريقة.
طريقة تحضير مندي اللحم
المقادير:-
- كيلو من لحم الخروف.
- ٣ أكواب من الأرز البسمتي.
- ٢ ملعقة من زيت الذرة.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- ٤ أكواب من مرق اللحم.
- ٣ حبات من الليمون الأسود المجفف.
- ثمرة بصل مقطعة إلى أرباع.
- ٣ فص ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- مكسرات مشكلة من الصنوبر والزبيب واللوز المقشر.
- قطعة من الفحم.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل اللحم جيدا ثم نقوم بوضعه في بولة كبيرة ويوضع به نصف كمية التوابل والبهارات والملح ونقلب جيدا بها قطع اللحم.
- ثم نقوم بغسل الارز البسمتي وينفع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بتصفيته جيداً.
- في وعاء على النار نقوم بإضافة مرقة اللحم ونقوم بتسخينها ووضع حبات الليمون المجفف بعد عمل شقوق لها بالسكين ونتركها حتى تغلى قليلا.
- في قدر آخر على النار نقوم بإضافة الزيت و السمن ونقوم بتسخينه ثم نقوم بإضافة البصل والثوم ونقلب حتى يتغير لونها قليلا ثم نقوم بوضع باقي البهارات.
- نقوم بإضافة الأرز البسمتي على البصل والثوم والتوابل ونقلب ثم نقوم بإضافة مرقة اللحم المغلي مع الليمون.
- نقوم برفع القدر من على النار ونقوم بتسخين الفرن لمدة ١٠ دقائق على درجة حرارة ٢٥٠ أو لأعلى درجة الفرن.
- نقوم بتحضير شبكة شوى ونضع عليها قطع اللحم بالترتيب وتوضع فوق وعاء الأرز ويغطى بورق الالومنيوم.
- تدخل الوعاء الفرن ويوضع على نفس درجة الحرارة لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بتهدئة الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ أو أقل ويترك لمدة ساعة ونص او حتى تمام نضج اللحم.
- على النار نقوم بإشعال قطعة الفحم ونتركها حتى تسخن جيداً ثم توضع على قطعة من ورق الألومنيوم بعد الاشتعال.
- نقوم بإخراج المنتدى من الفرن ونزيل ورق الألومنيوم ونضع الفحم في نصف الوعاء ونضع عليها الزيت حتى يتبخر الفحم ثم نقوم بتغطية المندي مرة أخرى بالالومنيوم حتى تأخذ رائحة الشواء لمدة ١٠ دقائق.
- نقوم بإضافة بعض من الزيت النباتي ونضع المكسرات ثم نقوم بقليها في الزيت ثم نقوم بإحضار المندي ونرفع غطاء الألومنيوم وإزالة قطعة الفحم.
- نقوم بإحضار طبق التقديم ويوضع الارز وفوقه قطع اللحم وبعد ذلك نقوم بوضع المكسرات على الوجه ويقوم ساخنا.
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