تحضير الفطير المشلتت بخطوات اول مرة تشوفوها بدون فرد ولا تعب وسر التوريق والطراوة

الفطير المشلتت من الأكلات المصرية، ذات الطابع الفلاحة والطابع الصعيدي أيضا، حيث يعتبر الفطير المشلتت ذو قيمة كبيرة بسبب اعتباره كتراث مصري أصيل للطعام، ولكى تقومي بتحضير الفطير المشلتت علكيي معرفة المكونات الأساسية لعمل الفطير المشلتت، حيث يتكون من دقيق وبعض المكونات التي توجد داخل كل بيت، كما أن الفطير المشلتت لا يحتاج أن تقوم بعمله بشكل مستمر، حيث يمكنك أن تقوم بعمل كمية كبيرة من الفطائر، ثم يمكنك حفظها بداخل الفريزر إلى أن تحتاج إليه مرة أخرى، كل ما عليك فقط هو تسخينه بداخل الميكرويف أو الفرن .

مكونات الفطير المشلتت

الفطير المشلتت أهم ما يميزه أنه يكون مورق ويكون طري وسهل الأكل، ولكي تحصل على الشكل النهائي مشابه لما ذكرناه من مميزات الفطير المشلتت، اتبع المكونات الأساسية الخاصة بعمل الفطير المشلتت وهي:

كيلو دقيق فاخر ولا بد أن يكون منخول جيدا.

مقدار من الزبدة مضاف إليه كمية من الزيت، وعمل خليط منهم، ثم استخدامه في فرد العجينة.

ملعقتين من السكر ويفضل أن يكون سكر بودر.

ماء دافئ للعجن.

نصف ملعقة من الملح.

طريقة عمل الفطير المشلتت