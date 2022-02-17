أسرع طريقة لعمل عجينة البيتزا في طاسة في 10 دقائق بدون فرن

البيتزا من الأكلات الغير مصرية وغير عربية بالمرة، ولكن منذ أن دخلت العالم العربي أصبحنا لا نستغنى عنها بطعمها اللذيذ، وأيضا أنها لا تحتاج لكثير من الوقت حتى تقوم بتحضيرها، كل ما عليك فعله أن تحدد نوع الحشو ثم تقوم بالبدء في عمل المكونات، كنا أن البيتزا لا تقتصر على طريقة واحدة فقط في تحضيرها ولكن يمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة سواء كان بداخل الفرن او تسويتها في الطاسة، وهذا موضوعنا هو تحضير البيتزا في الطاسة دون اللجوء إلى إشعال الفرن، حيث يعتبر تحضير البيتزا عن طريق الطاسة من أحسن الطرق حيث أنها لا تحتاج لوقت كبيرة، كما يمكن لأي أحد أن يقوم بعمل البيتزا عن طريق الطاسة.

مكونات بيتزا في الطاسة

أهم ما يميز البيتزا الناجحة هو نجاح العجينة، حيث يعتبر الحشو ليس بأهمية العجينة ولكى تحصلى على عجينة ناجحة اتبعى المكونات التالية:

كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب من الزبادي.

ملعقة من الزيت.

ماء إذا احتاجت العجينة.

تبدأ في وضع جميع المكونات في العجانة، وأيضا يمكنك استخدام اليدين، ولكن العجانة أسرع في تحضير العجينة، تقوم بإضافة جميع المكونات ثم نضيف الزيت والزبادى، ثم العجن المستمر، حتى تصبح العجينة بها عرق بسيط، وإذا لم تجد ضف كمية صغيرة من الماء، وهكذا قد تم تحضير العجينة.

تحضير البيتزا

تقوم بفرد العجينة على الطاسة ثم تقوم بوضع طبقة من الصلصة، ووضع معها بصل مقطع وفلفل وزيتون، وجبنة موتزريلا، تقوم بوضع نوع اللحوم التي تريده، إذا كنت تريد لحمة مفرومة قم بتعصيجها قبل أن تضعها على البيتزا، أو يمكنك استخدام المشروم فهو ذو طعم جيد ولا شهى، ولا يحتاج إلى الكثير من التحضير.