نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة علي أصولها بالمنزل وبطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من الجاهزة في المقال التالي
الغريبة الناعمة من ألذ وأحلي المخبوزات التي يتم تناولها في أول أيام العيد وهى تعتبر فرحة وعادة لدي الجميع التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وكما أن معظم الناس يفضلون للغاية أكل كحك العيد خاصتا النواعم وذلك مثل البيتي فور، والغريبة، والكحك الناعم والبسكويت، والتي يفضل عملها في المنزل وذلك من خلال مكوناتها البسيطة والسهلة والصحية والمغذية جداً للصحة العامة، ولذلك ليس من الضروري شرائها من محلات الحلويات ذات الأسعار العالية، وكما أن الغريبة من المخبوزات التي لها العديد من طرق التحضير والكثيرة من الأشكال المختلفة، وهناك العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة التي يحتوي عليها، وهناك العديد من السيدات الذين يبحثون عن أفضل طريقة والتي نقدمها لك عزيزتي لأبسط وألذ طريقة لعمل الغريبة.
طريقة عمل الغريبة ومكوناتها
المكونات
- أربعة أكواب من الدقيق.
- كوبان من السمنة الباردة.
- ثلاث أكواب من السكر.
- نصف ملعقة فانيليا.
- رشه من الملح.
- للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار بولا ونضع بها سمنة باردة تكون من الثلاجة ثم نضيف عليها سكر منخول ثم نقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتي يصبح قوامها مثل الكريمة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول عليهم ويكون الدقيق نوعه دقيق حلويات ثم نضيف إليه الفانيليا ورشه من الملح ثم نقوم بتقليبهم جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بعد ذلك بالعجن باليدين أو بمعلقة حتى تتماسك العجينة وتكون لينة وطرية ونتركها في الثلاجة لمدة عشرة دقائق.
- قيل البدء في تشكيل العجينة يجب علينا أن نشغل الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- وبعد أخراج العجينة من الثلاجة نأتي بصينية ثم نقطع العجين إلي شكل كرات صغيرة ثم نضعها في الصنية ويتم إدخالها في الفرن الساخنة لمدة عشرة دقائق إلي اثني عشر دقيقة حتي تعطينا اللون المناسب.
- وبعد أخراجها من الفرن يتم تزين الغريبة بالفستق، أو البندق، أو أللولي حسب الشكل أو الطعم التي تحبينها، وبعد ذلك يتم إحضار طبق به غريبة ونقدمه للضيوف والأسرة بشكل جميل وشهى وجذاب ولذيذ.
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