أقوي مقشر منزلي لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله وإزالة البقع الداكنة من أول أستخدام

الجلد الميت يعد من الأشياء التي تزعج عدد كبير من السيدات والفتيات أيضا وقد يتواجد الجلد الميت سواء في البشرة أو الجسم ويوجد بكثرة في المناطق الحساسة وفي الأكواع والركب، ولكن الجلد الميت الذي يوجد على الوجه هو الذي يعتبر مشكلة كبيرة لابد من حلها والتخلص منه جيدا وقد تتراكم خلايا الجلد الميتة نتيجة لعدة عوامل، ومن أهم هذه العوامل هي عدم تنظيف البشرة بطريقة جيدة لذلك ينصح دائما بضرورة تنظيف البشرة يوميا وهذا يتم من خلال غسلها بإستخدام الماء فقط وتكون مرتين أو ثلاث مرات في اليوم على الأقل.

وممكن أن نستخدم غسول بشرط أن يكون مناسب لنوع البشرة أو من الممكن أن نقوم بعمله في البيت، ومن الضروري أيضا أن نستمر على إستخدام ماسكات أو خلطات طبيعية تعمل على تنظيفها وتزيل خلايا الجلد الميتة، ولابد من إستعمال هذه الماسكات مرة واحدة في الإسبوع وتسمي بماسك التقشير فهذا الماسك يساعد بشكل كبير على تقشير البشرة من خلايا الجلد الميت التي تتراكم عليها.

وبجانب إستخدام هذا الماسك لابد من إستعمال البخار فهذا البخار يعمل على تفتيح مسام الوجه وبعد البخار يتم وضع ماسك التقشير مباشرة، لكي نتخلص تماما الجلد الميت وكل الشوائب التي تتعلق بالبشرة فالماسك الذي يساعد على ذلك هو ماسك السكر والليمون، فهو يعد من الماسكات الجبارة والقوية والتي تجعل البشرة ناعمة كملمس الحرير ولها القدرة أيضا علي إزالة الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

مكونات ماسك السكر والليمون للتخلص من الجلد الميت

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك السكر والليمون للتخلص من الجلد الميت