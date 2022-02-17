بكوب دقيق أعملي صوابع زينب المقرمشة على أصولها بمقادير غير مكلفة وطعم لذيذ زي الجاهز

صوابع زينب من الحلوى المشهورة في الكثير من البلاد العربية فهي مميزة بمذاق لذيذ وجميل وتتسم بقرمشة رائعة ولها شكل جذاب جدا وهي من ضمن أنواع الحلويات المشهورة والمعروفة منذو القدم وتتواجد وتنتشر حتى وقتنا هذا، حيث أن نجد الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار يحبونها لذلك تقوم كل السيدات بالبحث عن طريقة عملها في البيت، فالمقادير التي تتكون منها صوابع زينب بسيطة وتكون متوافرة ولكن المشكلة التي تواجه كل إمرأة في تحضيرها هي كيفية تشكيلها لتكون في النهاية مثل شكل صوابع زينب الجاهزة، ولكننا في هذا المقال نقدم إليكي أسهل طريقة لتشكيلها.

مكونات صوابع زينب

نصف كوب كبير من دقيق السميد.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

مكونات الشربات هي كوب واحد كبير من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل صوابع زينب