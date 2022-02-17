سحر مفعول ملعقة الفازلين والملح لتنظيف البشرة وتقشير الجلد الميت وإزالة البقع الغامقة من أول أستخدام

من المعروف أن البشرة قد تحتاج إلى التنظيف بشكل دائم ومستمر لأن تنظيفها يعد من الأمور الضرورية في حياة أي شخص حيث أن قد تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي تؤثر عليها وتجعل الوجه باهت ولا يكون جذاب، لذلك لا يمكننا أن نتهاون من تعرض البشرة للعوامل البيئية مثل الأتربة وغيرها حيث أن هذا الشيء قد يؤثر تأثير كبير على البشرة، لذلك ينصح دائما بتنظيفها يوميا حتى لا يتراكم عليها الأتربة وبالتالي قد تتراكم الجراثيم والبكتيريا وهذا قد يؤدي إلى وجود الحبوب والبقع الداكنة، وأيضا تتراكم خلايا الجلد الميتة والتي تعطي للوجه ملمس خشن وتجعل البشرة سمراء أو باللون الداكن فمن الضروري أن نقوم بتنظيف الوجه بإستمرار للمحافظة عليه، فهذا كل ما تحتاجه الفتيات وهي أن تحصل على الأشياء المناسبة لتنظيف البشرة بشكل طبيعي وصحي ومن ضمن هذه الأشياء هي إستخدام خلطة من الخلطات الطبيعية مثل خلطة الفازلين والملح، فهي تعد من أقوى الوصفات الطبيعية التي يكون لها دور كبير في تنظيفها وتجعلها لامعة وجذابة، وتكون البشرة مشرقة ونضرة وقد توجد الكثير من الماسكات الطبيعية التي تساعد على ذلك ولكن هذه الوصفة تكون سحرية ومفعولها قوي جدا.

مكونات وصفة الفازلين والملح لتنظيف البشرة

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة الفازلين والملح لتنظيف البشرة