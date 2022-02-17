تعالي اقولك ازي تحولي الشرقي لغربي .. طريقة عمل كيك البسبوسة بخطوات سهلة

طريقة عمل كيك البسبوسة من الطرق التي بها يمكن لربة المنزل التنويع بها، حيث تحاول كل ربات البيوت تحضير أنواع مختلفة وبسيطة من الحلويات في المنزل للأطفال، بدلًا من شراء أنواع الحلويات من المحلات بأسعار غالية، وتستخدم هذه الأنواع في قضاء أوقات عائلية سعيدة، أو سعرات في الإجازة الإسبوعية، واليوم نقدم لكم طريقة تجهيز كيك البسبوسة التي يمكن للأطفال تناولها كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسة، كما يمكن تقديمها للضيوف، ويمكن تقديمها في أعياد الميلاد والمناسبات المنزلية، فيما يلي نستعرض طريقة عمل كيك البسبوسة في المنزل بخطوات بسيطة لتحوي البسبوسة الحلوى الشرقية إلى حلوى غربية.

طريقة عمل كيك البسبوسة

تعد كيك البسبوسة من الحلويات المميزة المذاق، التي تجمع بين طعم الكيك الهش والخفيف، وطعم البسبوسة المسكر، كما لا تحتاج الوصفة وقت كبير لتحضيرها، بلكونات بسيطة غير مكلفة موجودة في كل منزل، ويتم التحضير بالمقاديرالتالية:

مقادير كيكة البسبوسة:

كوب سكر.

1 كوب زيت.

كوب لبن.

4 حبات بيض.

2 كوب سميد بسبوسة.

2 كوب شربات بارد.

ملعقة بيكنج بودر.

فانيليا.

نصف كوب جوز الهند.

طريقة تجهيز الشربات

نحضر كوبان من السكر في وعاء على النار.

ثم نضيف كوب ونصف من الماء، وعصير نصف ليمونة.

ثم نرفع البناء على نار متوسطة حتى تصل للغليان.

خطوات تجهيز كيك البسبوسة

في وعاء نظيف ومجفف، نضيف مقدار السكر والبيض والفانيليا.

باستخدام المضرب الكهربائي، أو المضرب اليدوي يتم التقليب، حتى الحصول على خليط متجانس حيث تختفي حبيبات السكر وتذوب تمامًا.

ثم بعدها نكمل بإضافة باقي المكونات وهي، الزيت واللبن والسميد والبيكنج بودر.

ثم نقلب كل المكونات حتى نحصل على قوام ثقيل.

نجهز صينية الخبز وندهنها بالسمن، ثم نصب الخليط بالتساوي في كل الجهات.

ثم يتم إدخال الصينية الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، حسب نوع الفرن.

بعد أن تنضج الكيك تمامًا نخرجها من الفرن، حتى تبرد وتصبح بدرجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك نسقي الكيكة بالشربات البارد بالتوزيع المنتظم على جميع الأجزاء.

ثم نزين الوجه بجوز الهند أو نوع المكسرات المفضل.

تقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل البسبوسة للرجيم

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ربع كوب من السمن الذائب.

علبة حليب مكثف خالي الدسم.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

2 كوب ونصف من السميد الخشن.

نصف كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم.

كوب من الماء.

قطر.

طريقة التحضير