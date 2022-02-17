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عمر شويل - جدة نجوم مصرية كيكة الزبادي اللذيذة في الخلاط الكهربائي وبمكونات موجودة في مطبخك - ثقفني
كيكة الزبادي، قد نرغب في بعض الأوقات في تحضير ركيكة في المنزل، ولكن قد لا نجد بعض المكونات لها، أو نجد صعوبة في تنفيذ خطوات إعدادها، لذلك ومن خلال السطور القادة سنتعرف على أسهل طريقة للكيكة يمكن تحضيرها بسرعة وبمكونات متوفرة في كل منزل، وبوصفة مضمونة ومجربة وبطعم رائع.
مكونات كيكة الزبادي
- 3 كوب دقيق فاخر أو متعدد الاستعمال
- 3 معالق صغيرة بكينج بودر
- رشة ملح
- 5 بيضات
- معلقة صغيرة فانيليا
- معلقة صغيرة خل
- بشر ليمونة
- كوب ونصف سكر
- كوب زيت
- كوب زبادي بحرارة الغرفة.
طريقة إعداد كيكة الزبادي
- سنقوم بإعداد كيكة الزبادي علي خطوتين، ففي البداية قومي بتجهيز الصينية التي ستوضع بها الركيكة من خلال دهنها بالزبدة والدقيق، ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180م حتى يصبح جَاهِزًا عند الانتهاء من إعداد الكيكة.
- ثم ابدئي في خلط المكونات الجافة من خلال إحضار وعاء عميق، ثم قومي بنخل 3 أكواب من الدقيق، و3 ملاعق صغيرة بكينج بودر ورشة صغيرة من الملح، بعد ذلك قومي بخلطهم جيداً.
- وفي وعاء آخر قومي بتحضير السوائل، من خلال وضع 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ثم يضاف إليهم ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة فانيليا وبشر ليمونة، بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات بالمضرب الكهربائي، حتى يصبح لون البيض مثل الكريمة.
- ثم قومي بإضافة السكر بالتدريج واستمري في الخلط، ستجدين قوام البيض قد أختلف، عند ذلك قومي بإضافة كوب من الزيت بالتدريج أيضا أثناء الخلط، بعد أن تصبح جميع المكونات ممتزجة.
- أبدئى في إضافة المكونات الجافة بالتدريج مع الاستمرار في الخلط، حتى تلاحظين أن الدقيق قد اختفى تمامًا، قومي بإضافة كوب من الزبادي واخلطي مرة أخرى.
- بعد الانتهاء، ضعي جميع المكونات في صينية الركيكة التي تم تحضيرها، وضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة، بعد أن يصبح لونها ذهبي، قومي بإجراء اختبار العجين للتأكد من أن الكيك قد أستوي.
- قومي بإخراج كيكة الزبادي من الفرن، واتركيها تبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم قومي بتقطيعها وتقديمها باردة.
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