ملعقتي السحرية ضعيها على الباذنجان المقلي مش هيشرب زيت نهائي وهيبقي مقرمش ولذيذ

الباذنجان المقرمش هو أحد الاصناف التي يتم تناولها في الصباح أثناء وجبة الإفطار ‏مع العديد من الاصناف الأخرى والطريقه التي يتم إعداد الباذنجان ما هي طريقة الباذنجان المقلي ورغم أن هذه الطريقة لذيذة وسريعة في نفس الوقت لأنها من الطرق المطر لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من الزيوت تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان لأن هذه الزيوت يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكلسترول في الجسم و مستوى الجلوكوز وهذا ينعكس على جسم الإنسان بالعديد من المخاطر وذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة أخرى يمكن من خلالها إعداد الباذنجان المقلي ولكن دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت الأمر يعتمد فقط على طريقة مختلفة يتم من خلال إعداد الباذنجان سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الباذنجان وطريقة إعداد الباذنجان بالتفصيل.

مكونات قلي الباذنجان المقرمش بدون زيت

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نحتاج إلى اضافة بعض المكونات التي تجعل الباذنجان له طعم لذيذ مختلفة وفي نفس الوقت لا يحتاج إلى كمية من الزيوت والمكونات التي نحتاج إليها هي مجموعة من المكونات الموجودة في المنزل لذلك تعد هذه الوصفة وصفة الاقتصادية وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهي:

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نحتاج إلى ثلاث حبات تقريبا من الباذنجان متوسطة الحجم

½ ملعقة من زيت الزيتون

½ ملعقة من الملح

½ ملعقة من الفلفل الأسود

1\2‬ ملعقة من احد التوابل‬

قلي الباذنجان المقرمش بدون زيت

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فيما يلي نتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع قلي باذنجان دون أن يحتاج إلى كمية كبيرة من الزيوت وهذه الطريقة هي:

نقوم بتقطيع ‏الباذنجان إلى شرائح متساويه الحجم يفضل أن تكون هذه الشرائح غير سميكة وفي نفس الوقت غير دقيقة حتى يتم اعدادها بشكل جيد.

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‏ بعد ذلك نضع شرائح الباذنجان داخل قدر يحتوي على الماء المغلي نترك الباذنجان داخل هذا القدر لمدة 10 دقائق تقريبا.

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‏ ندى داخل القدر مع الباذنجان والفلفل الاسود والملح بعد ذلك مخرج الباذنجان من القدرة نحضر صينية لها حجمه مناسب نطلع فيها بعض اوراق الزبدة بعد ذلك نضع فيها شرائح الباذنجان ونضع عليها من الأعلى التوابل وزيت الزيتون وندخلها داخل الفرن.

للحصول بشعور على باذنجان مقرمش ولذيذ في فترة قصيرة مثل المطاعم عليكي باستخدم ملعقتين من النشا وقومي بوضع النشا علئ خلطة الباذنجان المقلي وهذا يساعد بشكل كبير في التخلص من الزيت نهائيا في وقت قصير للغاية ويمكن عمل الباذنحان المقلي بأسرار المطاعم بهذه الطريقة إلسهلة السريعة التي تساعد على عمل باءنك