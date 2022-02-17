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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير المكرونة بالبشاميل بالخطوات الصحيحة بقوام متماسك مثل المطاعم - ثقفني
المكرونة بالبشاميل من أهم و أكثر الوجبات الشهية جداً و اللذيذة والمحببة عند كافة الأعمار، و لكن هناك بعض الأمهات التي لا يمكنها أن تقوم بتحضيرها بالشكل المظبوط مثل المطاعم، لهذا يتساءلون دائما عن أسرار تحضير المكرونة بالبشاميل وسر تحضير صوص البشاميل الأبيض لكي يحصلون على القوام الكريمي و الطعم المميز مثل القشطة، وسنقدم لكم الخطوات المضبوطة لتحضير أحلى وأطعم صينية مكرونة بالبشاميل مثل المطاعم واحلى.
مقادير المكرونة بالبشاميل
- كيلو من المكرونة الأصابع الصغيرة.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
حشو اللحم المفروم
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة كبيرة من البصل المفرومة.
- 2 فص من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
صلصة البشاميل
- 6 ملعقة كبيرة من الزيت.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 6 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 3 كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة ملح.
طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل
- في البداية نقوم بسلق المكرونة بالبشاميل نضع إناء على النار ونملئ منتصفه بالماء حتى يغلى.
- ثم نقوم بإضافة المكرونة الأصابع في الماء تسلق لمدة 15 دقائق حتى تأخذ ¾ تسوية.
- بعد ذلك نصفي المكرونة ونقلب عليها نصف ملعقة من الملح وربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- نقوم بوضع طاسة على النار ونضيف الزيت و نتركه حتى يسخن ثم نضيف البصل المفروم.
- نشوح البصل حتى يذبل ويبدأ يأخذ لون نضيف اللحم المفروم و الفلفل الأسود و البهارات و الكزبرة و الثوم المفروم ونقلبهم جيدًا مع بعضهم حتى تأخذ اللحمة لون بني.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الصلصة ونقلبها مع بعضهم ونهدأ النار تماما حتى تتسبك و تتشرب السوائل.
طريقة تحضير صوص البشاميل
- في البداية نقوم بوضع إناء على نار متوسطة و نضيف الزبدة و الزيت حتى يذوبا.
- ثم نضيف الدقيق ونخلطه مع الزيت حتى يمتزجا ويبدأ يأخذ لون ذهبي فاتح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي ونضيف الملح حتى يبدأ البشاميل يتماسك.
- نأتي بصينية ونقوم بتوزيع الزيت بداخلها، ثم نقوم بوضع نصف كمية المكرونة المسلوقة في قاع الصينية.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع اللحم المفروم على طبقة المكرونة.
- النصف الآخر من المكرونة نقوم بإضافة القليل من صوص البشاميل ونقلبهم مع بعضهم هذا سوف يجعل الطبقة متماسكة و تأخذ طعم مميز.
- ثم نقوم بوضع طبقة المكرونة على اللحم المفروم.
- بعد ذلك نوزع طبقة البشاميل على وجه المكرونة.
- لابد من تسخين الفرن مسبقاً تماماً.
- ثم نقوم بوضع الصينية فى الفرن لمدة 30 دقيقة، في آخر 5 دقائق نقوم بإشعال الشواية لكى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن ثم نقوم بتغطية الصينية جيدًا لكى تتماسك.
- نتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتقطيعها إلي قطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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