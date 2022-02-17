سادة وبالمكرونة .. طريقة عمل الجندوفلي على الطريقة الاسكندراني

طريقة عمل الجندوفلي من الطرق التي تمكنك من الحصول على طبق بحري لذيذ الطعم ومفيد، حيث تعد الأسماك والمأكولات البحرية من أجمل وأشهى المأكولات، والتي يفضل جميع الأفراد تناولها لما لها من مذاق وطعم لذيذ، بخلاف ذلك تحتوي على قيمة غذائية عالية، نظرًا لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، وتحتوي على الأوميجا 3 التي تقدم بتغذية خلايا المخ وتقوي الذاكرة والانتباه، لقلة نسبة الدهون وزيادة نسبة البروتينات في هذه الأنواع، ونتحدث اليوم عن طريقة عمل الجندوفلي أو ما يعرف بمحار البحر، والذي يعد نوع من الحيوانات المائية التي تعيش في البحار، وتتميز بملمس ناعم داخل صدفة كبيرة، والذي يعد كذلك من أغلى أنواع المأكولات البحرية.

طريقة عمل الجندوفلي على الطريقة الاسكندراني

المقادير:

جندوفلي.

بصل.

فلفل أخضر حار.

2 عود كرفس.

خل أبيض.

ثوم مفروم.

ليمون.

بهارات.

طريقة التحضير

يتم غسل الجندوفلي جيدًا، بالنقع في مياه نظيفة.

ثم في وعاء نظيف على النار المتوسطة الحرارة، يتم وضع مقدار الجندوفلي المغسول، وإضافة الكرفس والخل والثوم والبصل المفروم والبهارات والليمون.

يتم تغطية الوعاء بدون إضافة ماء، ثم نضع الإناء على نار متوسطة، حتى تتفتح كل حبات الجندوفلي، وينضج تمامًا.

طريقة تحضير مكرونة بالجندوفلي

يمكن الاستمتاع بطبق متكامل العناصر الغذائية بعمل المكرونة بالجندوفلي لتقديم وصفة شهية ذات طعم مميز، ويتم التحضير من خلال تحضير أولًا المقادير التالية:

جندوفلي.

مكرونة مسلوقة.

صلصة.

زيت زيتون.

طماطم مجففة.

جبن موتزريلا.

نعناع.

بابريكا.

ملح، فلفل حار، ثوم مفروم.

طريقة التحضير

في البداية يتم تسخين المقلاة على النار، مع ضع الزيت ليسخن.

ثم نضيف الجندوفلي والشطة والثوم المفروم والملح والبابريكا ونستمر في التقليب على نار متوسطة حتى ينضج الجندوفلي، ويتفتح تمامًا.

بعد ذلك يتم إضافة المكرونة المسلوقة والطماطم المجففة، ونستمر في التقليب لبضع دقائق، حتى يتجانس طعم الخليط معًا.

ثم يتم تقديم كل المكونات معًا في طبق التقديم، ويوضع النعناع المفروم على وجه الطبق.

والجدير بالذكر أنه يمكن إضافة القليل من الجمبري في الطريقتين السابقتين لتحضير الجندوفلي، والذي يضيف إلى طعم الطبق ويرفع من قيمته الغذائية.

طريقة عمل الجندوفلي المشوي

المقادير:

كيلو من الجندوفلي.

حبة من البصل كبيرة الحجم.

ثمرة من الليمون.

كمون.

زنجبيل.

شطة.

ثوم.

قشر برتقال مبشور.

طريقة التحضير