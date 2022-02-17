بكيلو واحد من القشطة هتعملي 2 كيلو سمنة بلدي في الخلاط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة

السمن الفلاحي ‏هي أحد أنواع الدهون التي يتم اعدادها من خلال الحليب الطبيعي كامل الدسم الذي يتم استخراج من الأبقار والأغنام وبعض الحيوانات الأخرى ولها رائحة جميلة وطعم لذيذ ويتم استخدامه مع العديد من الاصناف التي يتم اعدادها في المنزل ويكون له لون أبيض مائل إلى الأصفر قليلا وربما كان ‏من الطبيعي الحصول على هذا السمن من خلال اعدادها في المزارع و القرية الشعبية وبعض القرى ‏ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا السمن البلدي في المنزل باستخدام بعض المكونات الموجودة لدينا في المنزل وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا السمن البلدي و نتحدث أيضا عن الخطوات التي نحتاج إليها.

مكونات عمل السمن البلدي الفلاحي

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حتى نستطيع إعداد السمن البلدي نحتاج إلى استخدام بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تساعد على أعداد السمن من خلال هذه ‏المكونات وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن المقادير التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد السمن البلدي وهذه المقادير هي:

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أحتاج إلى كيلو تقريبا من القشطة الطازج التي

تم الحصول عليها من خلال الحليب الطازج.

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‏ 1\4‬ ملعقة صغيرة من الملح يمكن أن تزيد هذه الكمية حسب الرغبة.‬

بكيلو من القشطة عمل السمن البلدي الفلاحي

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فيما يلي نتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إداد السمن البلدي في المنزل باستخدام القشطة الطازجة:

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نحضر كمية من القشطه ونضعها في قدر على النار بعد ذلك نضيف لها ‫1\4‬ ملعقة صغيرة من الملح ونبدأ في تحريك القشطة والملح جيدًا حتى يتحول قوام القشطة إلى قوام كريمي على النار ثم نترك القشطة لمدة ساعة تقريبا مع الاستمرار في التحريك حتى لا تتكتل القشطة في قاع القدر.‬

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‏ بعد ذلك نرفع القدر من النار بعد مرور ساعة نعمل على تصفية السائل الموجود داخل هذا القدر نحضر القشطة التي تم تصفيتها من الماء ونضعها على النار مرة أخرى لمدة ‫1\4‬ ساعة

حتى تبدأ بعض الكتل في الظهور على سطح القشطة ونعمل على تصفية التكتلات التي ظهرت على السطح مرة أخرى ونضعها داخل وعاء زجاجي حتى يتم تخزينها.

لعمل السمنة البلدي اللذيذ بتاع المصانع يمكن بسهولة كم خلال اللبن فعمل هذا السمن ليس أمر صعب ولكن عليكي إضافة إلحليب والحصول على لبن صحي في وقت قصير للغاية وهذا يكون من خلال أستخدام هذه الطريقة التي قمنا بشرحها فهي تساهم بثورة كبيرة فيجعل السمن بلدي وجعله مثل الجاهز تماما في وقت قصير للغاية يمكن تج