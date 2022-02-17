ملعقة ذهبية خطيرة ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

‏طريقة قلى البطاطس المقرمشة باستخدام ملعقة نشا

، البطاطس المقرمش من أبرز الأطعمة التي يتناولها الأطفال يحبون تناول كميات كبيرة من هذه البطاطس وللأسف تكون هذه البطاطس تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت التي يمكن أن تسبب لهم بعض الأضرار لذلك لابد أن تقوم الأم بإعداد البطاطس بطريقة مميزة تكون لذيذة وفي نفس الوقت لا تحتوي على زيوت كثيرة أو دهون حتى لا تسبب أي مشكلة للأطفال وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد البطاطس المقرمشة .

مكونات ‏طريقة قلى البطاطس المقرمشة باستخدام ملعقة نشا

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حتى تكون البطاطس لذيذة ولها رائحة جميلة لابد من اضافة بعض التوابل المكونات الأخرى التي تساعد على إعطاء البطاطس طعم مختلف ولدي وفيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون البطاطس لذيذة ولها رائحة جميلة وطعم مختلف هذه المكونات هي:

‏‫1\2‬ ملعقة من الملح‬

نصف لعبة كبيرة من الفلفل الأسود

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‏ ملعقة من النشا

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‏ ملعقة كبيرة دقيق

بيضة

ثلاث حبات من البطاطس

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طريقة قلى البطاطس المقرمشة باستخدام ملعقة نشا

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فيما يلي نتحدث عن طريق التي يتم من خلالها إعداد البطاطس المقرمشة التي تشبه البطاطس التي نحصل عليها من المطاعم في نفس الوقت هذه البطاطس لا تمتص كمية كبيرة من الزيوت وطريقة إعداد هذه البطاطس هي:

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أولا نحضر ‏حبات البطاطس نقوم بتقطيع حبات البطاطس ‏الا اصابع متساويه تشبه الاصابع التي يحبها الأطفال من المطاعم.

بعد ذلك نضع ‏اصابع البطاطس يقدر يغلي على النار لمدة 10 دقائق.

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‏ بعد ذلك نحضر صحن كبير نضع فيه بيضة و نقوم بخفق هذه البيضة.

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‏ في الخطوة التالية نحضر طبق آخر نضع فيه ملعقة نشا وملعقة دقيق وملعقة ملح وملعقة فلفل أسود ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدا.

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‏ نحضر اصابع البطاطس نضعها في طبق البيض بعد ذلك نخرجها ونضعها في الطبق الذي يحتوي على الدقيق و باقي المكونات الأخرى بعد ذلك نضع هذه البطاطس داخل طاسة تحتوي على الزيت المغلي حتى تكون طازجة.

الحصول على. بطاطس مقرمشة من أكثر الأشياء التي يمكن للحصول عليها بسهولة في المنزل ولكي اعملي بطاطس بدون زيوت نهائي فقط أضيفي ملعقة من النشا علي البطاطس وهذا يساعد في جعل البطاطس مثل المطاعم بصورة كبيرة جدا قومي بإضافة النشا فقط علئ خلطة البطاطس حتي تحصلين على قوام ناعم ولذيذ بسرعة الصاروخ تطبيق هذه الوصفة من أشهر محلات ا