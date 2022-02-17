نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عجينة مورقة وطعم لذيذ”.. طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بعجينة سهلة وبسيطة وطعم زي برا بالضبط في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الكثير من الحلويات الجديدة سواء الشرقية أو الغربية لكن يظل الفطير المشلتت له مكانة خاصة عند جميع الأشخاص ولا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يبحثون السيدات عن أفضل طريقة يمكن من خلالها الحصول على أشهى والذ فطير مشلتت وهنا سنوضح طريقة عمل الفطير المشلتت بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل المقادير.

يوجد بعض الاكلات المصرية الريفية التي تعتبر من أهم الأكلات المعروفة في مصر، ومن أهم هذه الاكلات هو الفطير المشلتت اللذيذ الذي يتم تناوله وشرائه لعمل وجبة إفطار مميزة ولذيذة يحبها الكثير من الناس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الفطير المشلتت حتى يتم تجهيزه في المنزل بخطوات بسيطة ومحدودة.

الفطير المشلتت من أهم الأطعمة اللذيذة المميزة التي يحبها الناس ولها شعبيتها من قديم الزمان، وهو إحدى الأكلات الريفية الاصلية، ويتم تناول الفطير المشلتت في الغالب في وجبة الإفطار مع العديد من الأطعمة الأخرى مثل الجبنة المش، والعسل الاسمر والقشطة، وسوف نعرض لكم الان طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بخطوات بسيطة، ليصبح بنفس طعم وشكل الفلاحي اللذيذ.

الفطير المشلتت من الاكلات القديمة المصرية التي تعتبر من أبرز وأشهر الأكلات التي يحبها جميع الناس، ولذلك يتم شرائه بشكل دائم من المحلات، على رغم أن تحضير الفطير في المنزل أفضل ويصبح طعمه رائع مثل الفلاحي، وبمواد طبيعية وامنه، والان يمكنك من خلال متابعة المقال التعرف على طريقة تحضيره بكل سهولة.

طريقة عمل الفطير المشلتت

للحصول على الذ فطير مشلتت و مثل فطير المحلات لابد من وضع المقادير بشكل دقيق واتباع الخطوات التالية بطريقة صحيحة

مكونات عمل الفطير المشلتت

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمن البلدي.

ماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير