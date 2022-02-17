نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمل الشيبسي غلط شوفي الجديد بحبة بطاطس وملعقتين نشا وبس اتحداكي هتقومي تعمليه حالا في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من أكثر الاكلات التي يحبها الجميع والتي يقبل الجميع على تناولها بكل أنواعها فهي من الخضروات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة, ولكن البطاطس الشيبسي من أكثر وصفات البطاطس التي يحبها الجميع ويقبلون على تناولها بجانب الاطعمة الاخري او كوجبة خفيفة بين الوجبات الاخري, ولكن يعاني الجميع من مشكلة عند تحضير الشيبسي في البيت وهو أن البطاطس تمتص الكثير من الزيت مما يعطيها مظهر ومذاق مختلف عن البطاطس الشيبسي الجاهزة, ولذلك خلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضير البطاطس الشيبسي المقرمشة في البيت بمعلقة واحدة من النشا.

طريقة عمل بطاطس شيبسي في البيت بمعلقة نشا واحدة فقط

مكونات عمل الشيبسي بسيطة جدًا ولكن يجب الحرص على وضع المقادير بشكل صحيح لضمان نجاح الوصفة والمكونات هي:-

ثلاث حبات من البطاطس.

معلقة من النشا.

ربع كوب خل أبيض.

زيت للقلي.

معلقة كبيرة ملح.

طريقة تجهيز البطاطس الشيبسي في البيت بسهولة

البطاطس من النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من النشويات والالياف الغذائية المفيدة جدًا للجسم, كما تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم, كما أنها تمد الجسم بطاقة كبيرة وتعطي أحساس بالدفئ وخاصة في الايام البارة, لذلك يريد الكثير من الأمهات تحضيرها في البيت بطرق مختلفة من أجل تقديمها للأطفال بأكثر من طريقة, ولعمل البطاطس الشيبسي في البيت بسهولة وضمان الحصول على نتيجة ممتازة يجب إتباع الآتي:-