أسهل طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية واللذيذة بقوامها الهش و الخفيف

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية هذا ما سأقدمه لكم، هناك العديد من أنواع الكيك التي يمكن أن تقومي بتحضيرها و بنكهات مختلفة بالحليب الساخن و الفانيليا و القرفة وغيرها من الأنواع، ومن أكثر أنواع الكيك اللذيذة و الخفيفة التي يفضلها الأطفال و الكبار هي كيكة الشوكولاتة، وسنقدم لكم طريقة سهلة و اقتصادية جدًا لتحضيرها من المنزل فهي لعشاق الشوكولاتة و الكيك بعد الآن لن تقومي بشراء الكيك و الجاتوه من الحلواني.

مقادير كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

الكيك من الحلويات الخفيفة و الغير مكلفة لأنه يتكون من مكونات بسيطة، وكذلك كيكة الشوكولاتة، المكونات هي:

2 حبة من البيض.

كوب من السكر.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

2 ملاعق كبيرة من الماء الساخن.

نصف كوب من الزيت النباتي.

باكيت من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب

2 ملعقة ونصف من الكاكاو الخام.

رشة من الملح.

باكيت من البيكنج بودر.

لسقي الكيك

نصف كوب من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من القهوة.

التزيين

ربع كوب من الشوكولاتة المبشورة.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الاقتصادي