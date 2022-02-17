نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح تحضير فاهيتا الدجاج في المنزل مثل المطاعم في المقال التالي
تعتبر المطاعم مليئة بوصفات فاهيتا من جميع أصناف الدجاج التي تعتبر مميزة بالنكهات المحببة لدي الجميع وتعتبر تلك الوجبة مأخوذه من الوجبات المكسيكية حيث تعتبر نوعاً من وصفات الدجاج التي تمتلئ بها المطاعم وتعتبر سهلة التحضير وليس كما يعتقد البعض أنها مرهقة في التحضير على الرغم أن هناك أنواع متعددة من الفاهيتا حيث يمكن تحضيرها من لحوم الدجاج أو اللحوم وفي جميع الحالات تصبح شهية ومميزة يرغب فيها الأفراد باستمرار وتعتمد طريقة تحضيرها على التوابل بشكل أساسي حتى تتحكم في المذاق الخاص بها، وبسبب كثرة الإقبال عليها من قبل الأفراد وحب الوجبات السريعة في المطاعم تفكر الأمهات في تحضيرها في المنزل والاستمتاع بمذاق فاهيتا من لحوم الدجاج باعتبارها متوفرة بشكل أكثر من اللحوم وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير فاهيتا الدجاج
مكونات التحضير:
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- مقدار نصف كيلو جرام من الصدور الدجاج.
- نصف كأس من البصل الناعم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- قطرات من عصير الليمون الحامض.
- ملعقتين من البقدونس.
طريقة التحضير:
- اولاً نقوم بخلط عصير الليمون مع الزيت بالإضافة إلى التوابل من الملح والكمون وغيرهم من التوابل التي سبق ذكرها اعلى المقال.
- نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة تشبه مربعات متساوية ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً وبعد التقليب نقوم بإدخال الخليط إلى الثلاجة مده لا تقل عن ثلاث ساعات.
- تحضير مقلاة مناسبة ووضع فيها مقدار من الزيت ثم إضافة الفلفل بعد تقطيعه والبصل المفروم ونقلبهم معاً حتى تأخذ اللون الذهبى.
- بعد أن ينضج البصل والفلفل نقوم بوضع قطع الدجاج ونترك المكونات على درجة حرارة هادئة مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج الدجاج، حيث تحتاج إلي ما يقارب خمس دقائق.
- بعد مرور الوقت نقوم بوضع صلصة الدجاج التي كانت منقوعة بها سابقاً ونتركها حتى تفور المكونات معاً، ثم إضافة الجبن الشيدر.
- بعد ذلك تصبح فاهيتا جاهزة للتقديم بجانب أحد الصوصات مثل صوص الافوكادو.
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