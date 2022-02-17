أسرار نجاح تحضير فاهيتا الدجاج في المنزل مثل المطاعم

تعتبر المطاعم مليئة بوصفات فاهيتا من جميع أصناف الدجاج التي تعتبر مميزة بالنكهات المحببة لدي الجميع وتعتبر تلك الوجبة مأخوذه من الوجبات المكسيكية حيث تعتبر نوعاً من وصفات الدجاج التي تمتلئ بها المطاعم وتعتبر سهلة التحضير وليس كما يعتقد البعض أنها مرهقة في التحضير على الرغم أن هناك أنواع متعددة من الفاهيتا حيث يمكن تحضيرها من لحوم الدجاج أو اللحوم وفي جميع الحالات تصبح شهية ومميزة يرغب فيها الأفراد باستمرار وتعتمد طريقة تحضيرها على التوابل بشكل أساسي حتى تتحكم في المذاق الخاص بها، وبسبب كثرة الإقبال عليها من قبل الأفراد وحب الوجبات السريعة في المطاعم تفكر الأمهات في تحضيرها في المنزل والاستمتاع بمذاق فاهيتا من لحوم الدجاج باعتبارها متوفرة بشكل أكثر من اللحوم وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير فاهيتا الدجاج

مكونات التحضير:

أربع ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

مقدار نصف كيلو جرام من الصدور الدجاج.

نصف كأس من البصل الناعم المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

قطرات من عصير الليمون الحامض.

ملعقتين من البقدونس.

طريقة التحضير: