معجزة بذور الكتان والحليب دهنة واحدة وإنسي التجاعيد والكلف والتصبغات لبشرة بيضاء كالثلج

بذور الكتان والحليب هتخليكي بنت 16 تبيض البشرة ،تبيض البشرة من اهم الاشياء التي تحتاج الي استخدام مكونات معينة وذلك للتخلص من اسمرار الشمس او اثار الحبوب في الوجة, ويبحث الكثير من السيدات عن طرق طبيعية لتبيض البشرة وتكون أقتصادية ولا تسبب اي أضرار على البشرة ولا تحتوي على مواد كيميائية, وتعد بذور الكتان من أفضل المكونات التى يمكن استخدامها لتبيض البشرة وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر المفيدة للبشرة, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة عمل وصفة بذور الكتان مع الحليب, وطريقة الاستخدام الصحيحة للاستفادة منها.

كيفية تحضير وصفة بذور الكتان والحليب لتبيض البشرة

وصفة بذور الكتان مع الحليب من أقوي وصفات تبيض البشرة حيث تعمل على تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة, وتعمل على ازالة خلايا الجلد التالفة المتراكمة والتي تسبب طبقة من الجلد أغمق من لون البشرة, وتعمل على التخلص من المسامات الواسعة التى تعطي شكل غير جيد للبشرة, وتساعد في شد الجلد والتخلص من الخطوط الرفيعة التي تظهر في الجبهة وحول العيون, ولذلك فوصفة بذور الكتان تجعل البشرة خالية من العيوب وتبدو أصغر في السن ويمكن تحضير الوصفة واستخدامها كالتالي:-

يتم طحن معلقتان من بذور الكتان ويوضع عليها معلقتان من الحليب ويترك هذا الخليط خمس دقائق.

يضاف على الخليط معلقة من العسل, ويقلب الخليط ويجب أن يكون القوام ثقيل جدًا.

يتم فرد الخليط على البشرة ويترك على البشرة ربع ساعة حتى يجف.

يتم تدليك البشة بالخليط وبعد ذلك يتم شطف البشرة وترطب البشرة ويمكن استخدام الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

ما هي فوائد وصفة بذور الكتان والحليب للبشرة