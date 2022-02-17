نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب ٣ بيضات وكوب دقيق فقط.. حضري فطائر الطاسة السائلة بدون فرن في 10 دقائق طعمها خرافي في المقال التالي
يبحث الكثير من الاشخاص عن وجبات خفيفة يمكن تحضيرها بسرعة ولا تحتاج الي خطوات متعددة ولا مكونات معقدة وخصوصا في الليالي الباردة, وتعد الفطائر التركية أفضل اختيار فهى من المعجنات الخفيفة التي لا تحتاج الي خطوات كثيرة ولا تحتاز للخبز لفترات طويلة في الفرن كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت, ويمكن استخدامها مع الكثير من الحشوات ويمكن الاستغناء عن الحشوات تمامًا وتناولها سادة, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة تحضير فطائر المقلاة الطرية الهشة والتركية الاصل.
مقادير عمل الفطائر التركية
مكونات عمل الفطائر التركية سهلة وبسيطة وفي حالة عدم توفر اي مكون منها يمكن الاستغناء عنه دون ان يؤثر ذلك في طعم الفطائر والمكونات هي:-
- كوب ونصف من الدقيق.
- ثلاث بيضات.
- كوب من اللبن.
- كوب من الجبن البيضاء.
- معلقة خميرة.
- ربع معلقة ملح.
- ربع كوب من الجبن الشيدر المفرومة.
- معلقتان بقدونس مفروم.
- فلفل اخضر او الوان.
ما هي طريقة تحضير الفطائر التركية الهشة
لتحضير الفطائر يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب:-
- في أناء عميق يوضع البيض ويجب ان يكون في درجة حرارة الجو, ويوضع عليه الجبن البيضاء والجبن الشيدر, والبقدونس والخميرة والحليب.
تقلب كل المكونات معًا حتى تمتزج, وتماما وبعد ذلك يتم وضع الدقيق بعد نخله جيدًا.
- يقلب الخليط جيدا حتى يختفي الدقيق وتتكون عجينة طرية لا تلتصق بالايد عند لمسها.
تنرك العجينة ربع ساعة حتى ترتاح ويصبح من السهل جدًا التعامل معها وتشكيلها.
- بعد ذلك توضع العجينة على سطح موضوع عليه كمية من الدقيق وبعد ذلك يتم تقسيم العجينة والبدء في عمل قطع صغير من العجين على هيئة كور.
- تفرك العجينة جيدا حتى تصبح متوسطة السمك وبعد ذلك يتم تقطيعها على هيئة مثلثات.
- تترك العجينة ترتاح لفترة عشر دقائق, وبعد ذلك يتم تسخين زيت على نار هادئة وتوضع الفطائر في الزيت الساخن.
- تقلب الفطائر على طل الجهات حتى يصبح لونها ذهبي مميز, وتقدم الفطائر اللذيذه بطعمها الخطير باسهل طريقة
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ