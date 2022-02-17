ب ٣ بيضات وكوب دقيق فقط.. حضري فطائر الطاسة السائلة بدون فرن في 10 دقائق طعمها خرافي

يبحث الكثير من الاشخاص عن وجبات خفيفة يمكن تحضيرها بسرعة ولا تحتاج الي خطوات متعددة ولا مكونات معقدة وخصوصا في الليالي الباردة, وتعد الفطائر التركية أفضل اختيار فهى من المعجنات الخفيفة التي لا تحتاج الي خطوات كثيرة ولا تحتاز للخبز لفترات طويلة في الفرن كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت, ويمكن استخدامها مع الكثير من الحشوات ويمكن الاستغناء عن الحشوات تمامًا وتناولها سادة, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة تحضير فطائر المقلاة الطرية الهشة والتركية الاصل.

مقادير عمل الفطائر التركية

مكونات عمل الفطائر التركية سهلة وبسيطة وفي حالة عدم توفر اي مكون منها يمكن الاستغناء عنه دون ان يؤثر ذلك في طعم الفطائر والمكونات هي:-

كوب ونصف من الدقيق.

ثلاث بيضات.

كوب من اللبن.

كوب من الجبن البيضاء.

معلقة خميرة.

ربع معلقة ملح.

ربع كوب من الجبن الشيدر المفرومة.

معلقتان بقدونس مفروم.

فلفل اخضر او الوان.

ما هي طريقة تحضير الفطائر التركية الهشة

لتحضير الفطائر يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب:-