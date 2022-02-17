السحر في عمل عجينة السكر أحلى من الجاهز بمكونات بسيطة وتلوينها بألوان مختلفة بطريقة آمنة

نجد أنه يبحث كثير من ربات المنازل عن طريقة عمل عحينة السكر والتي تستخدم في تزيين الكعكات وقوالب الكيك وتعطي لهم مظهرا جميلا وتتميز بطعمها الجميل والشهي وأنها لينة وطرية وتكون سهلة التحضير حيث يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل ونتعرف على طريقة عملها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة السكر

نجد أن العجينة تنقسم إلى قسمين صلبة تغلف بها قوالب الكيك أو طرية يتم عمل بها الأشكال المختلفة وأن طريقة عملها يكون سهل جدا فهي تتكون من مكونات سهلة ولا تأخذ وقت أو مجهود وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية:

المكونات:

٢ ملعقة كبيرة نشأ.

كوب زبدة.

فانيليا.

٤ كوب سكر بودرة.

ألوان طعام.

طريقة التحضير:

بعد أن تعرفنا على مكوناتها سوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة السكر بكل سهولة من خلال الخطوات التالية.

نحضر وعاء كبير.

نضع السكر في الوعاء.

نقوم بوضع الزبدة عليه ونخفق السكر مع الزبدة جيدا ونستمر في الخفق حتى يصبح قوامها ثقيلا.

نضع الفانيليا مع استمرار الخفق.

يوضع النشأ مع الخفق المستمر ثم نقوم بإضافة ألوان الطعام مثل اللون (الأزرق، الأحمر، الأصفر ، الزهري) حيث يتم إضافة اللون الذي نريد أو تقسيمها وإضافة كل لون على كل قطعة لعمل أفضل الإشكال بالألوان.

يتم وضعها في الثلاجة عدة دقائق حتى تتماسك ثم نخرجها ونقوم بتشكيلها ونحضر قالب الكيك ونقوم بتزينه.

كيفية حفظ عجينة السكر

بعد أن قمنا بتحضير العجينة خلال الأسطر السابقة ، نتعرف الآن على طريقة حفظها وخاصة عندما نقوم بعمل كميات كبيرة منها ونريد حفظ الباقي واستخدامه في المرات القادمة لذلك سوف نتعرف على طريقة حفظها من خلال الطرق الأتية.