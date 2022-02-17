نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار لنجاح عجينة القطايف الشهية في البيت بكل سهولة في المقال التالي
تعتبر القطايف من الحلويات العربية المشهورة، كما أنها تعد من أصناف الحلويات التى تقدم في شهر رمضان المبارك والمناسبات المختلفة، حيث أنها تتميز بمذاق رائع ولذيذ رائحتها الشهية، وكما يمكن حشوة القطايف بالعديد من الحشوات المتنوعة مثل القشطة أو المكسرات أو الكريمة أوبالمهلبية، وكما أنها تمتلك عناصر غذائية عالية حيث أن القطايف غنية بالسكريات والنشويات التي يحتاج إليها جسم الأنسان وكما أن مكونات القطايف موجودة في كل بيت ولا تحتاج إلى أى وقت ولا مجهود أيضاً، كما أن القطايف من ألذ الحلويات التي تقدم في أي وقت ويقبل عليها الجميع من الأشخاص الصغار والكبار ولأنها تتميز بطعم شهي، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة القطايف بطريقة اقتصادية ومضمونة وسهلة وبسيطة في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل عجينة القطايف بالمكسرات
المكونات:
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- أثنين كوب ونصف من الماء.
- أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كمية قليلة من جوز الهند.
- كمية قليلة من الزبيب أو المكسرات التى ترغبين فيها حسب ذوق كل شخص.
- أثنين كوب كبير من الشربات.
طريقة التحضير:
- أولاً يتم إحضار وعاء عميق مناسب ثم ضعي فيه ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض مع أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض ثم بعد ذلك يتم إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر مع نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم بعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات جيداً مع بعضهم البعض.
- ثانياً قومي بوضع أثنين كوب ونصف من الماء على الخليط السابق ويتم تقليب مع المكونات جيداً حتى يصبح لدينا عجينة سائلة.
- ثالثاً يتم إحضار مقلاة مناسبة ثم بعد ذلك قومي بوضعها على النار ويتم تسخينها جيداً على أن تكون مناسبة وتكون من النوع غير اللاصق ثم بعد ذلك بواسطة الملعقة يتم وضع كميات من العجينة وتترك حتى تتحمر من الاسفل فقط ثم كرري نفس الخطوة حتى الانتهاء من كمية العجينة الموجودة.
- رابعاً قومي خلط جوز الهند مع الزبيب ويقلب جيداً ثم بعد عملية الانتهاء من عجينة القطايف يتم حشوها بالخليط جوز الهند والزبيب وتغلق من الأطراف ثم توضع في الزيت الساخن حتى يتم تحمير القطايف جيداً ونحصل على اللون الذهبي وبعد ذلك قومي بإخراج القطايف من الزيت ثم نسقيه في الشربات ثم بعد ذلك قومي بإخراجها من الشربات ورصيها في طبق للتقديم وتقدم إلى أفراد الأسرة.
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