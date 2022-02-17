“تخلصي من الزفارة” مكون هام في تنظيف الفراخ من البكتريا والجراثيم وجعلها رائحتها نظيفة

نجد أنه تبحث كثير من ربات المنازل عن مكون هام في تنظيف الفراخ وذلك حتى يتم تنظيفها بشكل جيد والتخلص من الزفارة والرائحة الخاصة بها، فتقع ربات المنازل في خطأ جسيم عند غسل الدجاج وهو استخدام الماء، حيث يؤدي الماء إلى تفاقم الجراثيم والبكتيريا عليها مما يؤدي إلى حدوث أمراض جسيمة للإنسان لذلك سوف نتعرف على أفضل مكون لتنظيفها من خلال هذا المقال.

مكون هام في تنظيف الفراخ

نجد أنه عندما نقوم بتنظيف الدجاج الابتعاد تماما عن المياه وذلك لأنها تزيد من البكتيريا الموجودة في الدجاج ويمكن أن تؤدي إلى حدوث أمراض خطيرة وما يجهله الكثير أنه يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لذلك يجب عند تنظيف الدجاج استخدام مكونات طبيعة وسوف نتعرف على هذه المكونات من خلال النقاط التالية:

الليمون.

الخل.

الملح الخشن.

الدقيق.

طريقة تنظيف الفراخ

بعد أن قمنا بالتعرف على مكون هام في تنظيف الفراخ سوف نتعرف الآن على طريقة تنظيفها بالتفصيل من خلال النقاط التالية:

نحضر الفراخ ونقوم أولا بتقطيعها وإزالة أي بقايا ريش عالقة بها.

نقوم بتقطيع الدجاج إلى ٨ قطع أو ٤ على حسب حجمها.

نضع الدجاج في وعاء كبير ونضع عليها عصير الليمون المركز ونقوم بتدليكها جيدا مع وضع الملح الخشن وندلك كل قطعة على حدى.

نتركها لمدة نصف ساعة حتى تنزل منها جميع الرواسب العالقة ثم نقوم بوضع الدقيق عليها وتدليكها به وعند الانتهاء نقوم بغسلها جيدا بالخل.

عند غسلها بالخل يجب التأكد بإزالة جميع مكونات التنظيف من الملح والليمون والدقيق ثم بعد ذلك نقوم بطاهيها.

مخاطر استخدام المياه في تنظيف الدجاج

تجهل كثير من ربات المنازل مخاطر غسل الدجاج بالمياه فأن ذلك من العادات السيئة التي تؤدي إلى الوفاة ونوضح مدى أضرارها من خلال النقاط التالية: