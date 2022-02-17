وصفة لتكثيف الشعر الخفيف وملء الفراغات وتطويله في وقت قياسي ووداعاً للشعر الهايش الخفيف

استخدامك وصفة لتكثيف الشعر الخفيف وملء الفراغات من الأحلام التي تسعى إليها كل فتاة تعاني من مشكلة الشعر الخفيف، عليكى معرفة سبب تساقط الشعر، لأن السبب من الممكن أن يكون مرضى، عندما تتم معالجته تأتى الوصفة بنتائج مبهرة، فمشكلة الشعر الخفيف تعرضك للإحراج من الظهور أمام أقرانك من النساء بشعرك، كما تتسبب لك في مشاكل زوجية لا حصر لها.

وصفة لتكثيف الشعر الخفيف وملء الفراغات

استخدام الجنزبيل في هذه الوصفة من شأنه تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس والتي تعمل على تغذية الشعر وإعادة إنباته كما أنه يعالج الالتهابات الموجودة في فروة الرأس كالتالي:

قطعة زنجبيل طازجة

زيت الجوجوبا.

وزيت الزيتون.

زيت جوز الهند.

حلبة مطحونة.

الطريقة

يتم بشر قطعة الجنزبيل ووضعها في مصفاة مع الضغط عليها للحصول على مستخلص الزنجبيل.

يضاف إليه زيت الجوجوبا وزيت الزيتون وزيت جوز الهند بكميات مناسبة للشعر.

تدليك فروة الرأس بهذا المزيج، ثم يترك على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل الشعر بالشامبو.

نحتفظ بالمتبقي من الوصفة في الثلاجة، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

خلطة مجربة لتكثيف الشعر من الأمام

يعتبر زيت الخروع من الزيوت الطبيعية التي لها أثرها الواضح والمعلوم في عملية ملء فراغات الشعر، وتحسين عملية تساقط الشعر، ويمكن تطبيق الوصفة كالتالي:

زيت الخروع.

وزيت الزيتون.

زيت اللوز المر.

عسل أبيض طبيعي.

الطريقة

تضاف ملعقة من العسل إلى كمية متساوية من زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللوز المر.

تخلط المكونات جيداً، ينظف الشعر، ثم توضع الوصفة على الشعر، وتترك لمدة ساعتين.

ثم يغسل الشعر بالغسول المناسب للشعر، لا تتركي شعرك بدون ترطيب، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

وفي الختام، استخدام وصفة لتكثيف الشعر الخفيف وملء الفراغات من شأنها إكسابك شعر ملكي، وتحل مشكلة تساقط الشعر التي تؤرقك، جمال شعر المرأة حلم تسعى إليه كل النساء، وأيضا الرجال تعاني من هذه المشكلة، بل وتقلل من إطلالة الرجل الجذابة، تتميز الوصفات الموجودة في المقال بأنها طبيعية وتوفر عليكم الذهاب للطبيب لحل مشاكل الشعر لدى الرجال والنساء.