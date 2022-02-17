بسر الخلطة.. طريقة عمل البروستد المقرمش وتتبيلة البيك السحرية لن تتوقفي عن عملها

طريقة عمل بروستد مقرمش، لكل من يعشق المأكولات ذات الطعم المقرمش من الخارج والرطب من الداخل، بالإضافة لطعم البهارات المميز لكل خلطة من الفراخ المقلية، حيث يتميز كل مطعم بسر الخلطة الخاص به، ومن تلك المطاعم البيك المعروف في المملكة العربية السعودية، وكذلك مطعم بروستد المعروف، وسوف نشرح في السطور القادمة طريقة عمل الفراخ المقلية.

طريقة عمل البروستد المقرمش

لمعرفة سر نجاح أي طبخة يجب أن تلتزم بالخطوات التي سوف يتم شرحها في السطور القادمة، لكي تحصلي على قطع من الدجاج المقرمش التي يشتهيها أطفالك:

يتم غسل الدجاج جيدا ثم يقطع إلى قطع صغيرة.

ثم توضع على قطع الدجاج بعض من الفلفل الأسمر وبعض من الخل.

لعمل الخلطة التي سوف يتم تتبيل الفراخ بها يلزمك مائة جرام من الدقيق مقدار من الثوم والبصل المجفف ومطحون، مع فلفل أسود وملح وبابريكا وتخلط المكونات معا جيدا، مع مائة جرام من البقسماط المطحون.

في وعاء صغير نخفق بيضة مع مقدار من الحليب، ورشة فلفل.

يتم وضع بعض من الطحين في طبق جانبي، ثم توضع قطع الدجاج في الطحين السادة.

بعد تلك الخطوة توضع القطع في خليط البيض.

يتم وضع القطعة في الخليط الخاص بالبقسماط.

في إناء عميق على نار متوسطة يوضع مقدار من الزيت الخاص بالقلي.

بعد أن يسخن الزيت توضع به قطع الدجاج حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبية.

سر طعم البيك

لكل نوع من أنواع الدجاج المقرمش، ما يميزه من طعم عن باقي الأكلات، ونقدم إليك بعض أسرار الطعم المميز لما يطلق عليه أسم دجاج البيك، وهي كالتالي:

نوعية البهارات التي يتم استخدامها، لذلك يجب الحرص الحصول على كل نوع منها حتى لا يتأثر المذاق في النهاية.

يستخدم التفاح الطازج في الخلط التي يتم نقع الدجاج بها، ويعد من أحد أسرار مطعم البيك الخاصة بالعمل.

يتم استخدام قطع الجنزبيل الطازج مع التفاح، حيث يتم خلطهم بجهاز الخلاط ويعطي الجنزبيل نكهة قوية جدا ومميزة.

المذاق الخاص بالـ قرمشة المميز جدا لقطع دجاج البيك، يأتي من خلال إضافة القليل من البقسماط الخشن للخلطة.

بذلك نجد أن طريقة عمل البروستد المقرمش، ليست بالأمر الصعب. ولا تحتاج لمكونات كثيرة. لكي تحصلي في النهاية على وجبة منزلية بطعم المطاعم الغالية.