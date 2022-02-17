طريقة عمل الفراخ المندي بالأرز في الفرن أفضل من المطاعم بمكونات بسيطة

طريقة عمل مندي الفراخ، يعتبر المندي بالفراخ من الأطعمة الخليجية المميزة التي تتمتع بمذاق شهي ومحبوب لكل من الكبار والصغار، مما يجعل الكثير من النساء يبحثن عن كيفية تحضيرها في المنزل بسهولة، حيث أن مكوناتها سهلة للغاية ولا تحتاج بذل مجهود، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل مندي الفراخ بالخطوات البسيطة فتابعونا.

طريقة عمل مندي الفراخ

المقادير

عدد اثنان كيلو من الدجاج المقطع.

مقدار عدد اربع كوب من الأرز البسمتي.

واحد ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

مقدار واحد ملعقة صغيرة من الزعفران.

عدد اثنان ثمرة من البصل المفروم.

مقدار عدد اثنان ثمرة من الفلفل الرومي.

حوالي ٩ عيدان من القرنفل.

اثنان من عيدان القرفة.

كمية مناسبة من الحبهان (هيل).

حوالي ربع ملعقة من الفلفل الأسود الحصى.

ملح وبهارات حسب الرغبة.

عدد خمس ورقات من ورق الغار.

كمية من الماء.

طريقة التحضير

يتم نقع الزعفران في ربع كوب من الماء بعض الوقت.

نقوم بغسل الأرز البسمتي ونقعة في الماء حوالي نص ساعة تقريباً.

ثم نقوم بإحضار وعاء مناسب ويتم وضع الزيت وترفع على النار حتى يسخن الزيت، ثم يضاف إليه البصل.

نقوم بالتقليب حتى يصبح لون البصل بني.

يتم إضافة الدجاج المقطع بعد غسله جيداً ونقوم بتقليبهم حتى يصبح لونها ذهبي.

يضاف كلاً من الحبهان والقرنفل والقرفة وورق الغار والفلفل الأسود والملح والبهار والفلفل الرومي إلى الدجاج.

نقوم بوضع الماء فوقها حتي يتم تغطية قطع الدجاج لمدة نصف ساعة تقريباً على درجة حرارة مناسبة.

بعد ذلك يتم تصفية قطع الدجاج من الشوربة وتوضع في صينية في الفرن ويتم إشعال الشواية حتى يحمر الوجه.

نقوم بإحضار إناء ونضع به حوالي ٦ أكواب من الشوربة وترفع على النار إلى أن تغلي.

بعد ذلك نقوم بوضع الأرز البسمتي والزعفران المنقوع ويغطى الإناء.

يتم ترك الأرز على نار منخفضة ويترك إلى أن ينضج.

نقوم بوضع الأرز في أطباق التقديم مع قطع من الدجاج، تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة عمل مندي الفراخ بالخطوات البسيطة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.