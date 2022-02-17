وصفتين بنفس الطريقة.. الفطير المشلتت السريع المورق على أصوله والبيتزا الشرقي اللذيذة

الفطير المشلتت السريع، يعد من الوجبات التي تجمع ما بين المذاق الخفيف المقرمش مع الدسامة، ويبحث العديد من ربات المنزل طريقة سهلة وسريعة التنفيذ لعمل فطير مثل الذي نحصل علية من المحلات، ونوضح في السطور القادمة طريقة لعمل فطير بمكونات بسيطة وصحية.

الفطير المشلتت السريع

كل خطوة سوف تقومين بعملها من الخطوات التالية هي مهمة جدا لكي تحصلي على نتيجة تعجب كل من يتناول الفطير، واليك طريقة الفطير بسهولة :

طريقة عمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة

تحتاجين لكل كيلو من الطحين ملعقتين من السكر ومقدار صغير من البيكنج بودر ورشة ملح وماء للعجن.

بعد ذلك في وعاء عميق يتم عجن تلك المكونات جيدا مع إضافة الماء تدريجيا حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية.

ثم بعد ما تصل لدرجة معينة من النعومة والمرونة، غلفيها ببعض من الزيت واتركيها ترتاح.

بعد ذلك نمسح المكان الذي سوف تفرد علية العجينة ببعض من الزيت.

ثم نبدأ في تقسيم العجينة ويفرد كل جزء حتى يصبح رقيق جدا ويتم دهنه بالسمن.

بعد ذلك يتم تجميع العجينة على بعضها البعض بطريقة الطي مع وضع سمنه في كل طبقة، ويتم تكرار تلك العملية مع الأجزاء الباقية.

ثم تترك العجينة كي ترتاح قليلا واثناء ذلك يتم تجهيز صواني للفرن عن طريق دهنة بالسمن.

بعد ذلك يتم اشعال الفرن قبلها بوقت حتى يصبح ساخنا.

توضع الفطيرة في الصينية ويتم فردها بمساحة القارب، وهذا في حالة إذا لم تقومي بحشو الفطيرة.

تدخل الفرن لمدة عشر دقائق ثم يتم إشعال الشواية دقيقتين حتى يتم تحمير الوجه.

الحشوات المختلفة للفطير المشلتت

تصلح العجينة السابق في عمل فطير محشو بأكثر من نوع، كما تصلح للتقديم دون حشو مع العسل الاسود والقشطة البلدي، ولذلك سوف نوضح فيما يلي بعض من الحشوات المميز لكل من يحب الاطعم المختلفة:

حشو من الجبنات المختلف من الموتزاريلا والشيدر مع أضافة الزيتون وقطع الطماطم والفلفل الملون.

وتوضع الحشو في الخطوة قبل الاخير ثم يتم تطبيق أطراف العجينة على الحشو وبعد ذلك.

يتم فردها بهدوء في الصينية.

حشوات اللحوم. وذلك عن طريق فرم اللحم وتعصيج مع البصل والملح والفلفل

ويمكن أن تضيفي قطع من الطماطم والجبنة الموتزريلا. ويتم حشو الفطيرة به قبل دخولها الفرن.

في الختام نتمنى أن تكون طريقة عمل الفطير المشلتت السريع مفيدة لكي سيدتي الباحث عن التجديد الدائم لأسرتك. من خلال أكلات صحية من داخل المنزل.