الكيكة الرخامية بدون بيض خفيفة وهشة وتذوقي ألذ ماربل كيك ووداعاً للكيكة التقليدية

وصفة الكيكة الرخامية بدون بيض نباتية؛ لذلك لا تستخدم البيض. تستخدم الوصفة مزيجًا من الزبدة والزيت لاستبدال البيض.وهي نسخة نباتية من كعكة الرخام الكلاسيكية، وهي مخبوزة بدون بيض، لذلك فهي مثالية للأشخاص الذين هم نباتيين أو لديهم حساسية البيض، الوصفة بسيطة وسهلة للمتابعة، والنتائج لذيذة، ونقدم لكم طريقة رائعة لعملها في المنزل في الفقرات الآتية.

الكيكة الرخامية بدون بيض

تعتبر الكيكة الرخامية من ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويمكن تحضيرها بدون بيض بطريقة بسيطة، وتكون مكوناتها كالآتي:

150 جرام من الزبدة.

150 جرام من السكر الناعم.

¾ كوب لبن.

3 ملعقة خل صغيرة.

1 و ½ ملعقة بيكينج بودر صغيرة.

شوكولاتة سائلة للزينة.

ملعقة طعام كاكاو.

1 ملعقة فانيليا صغيرة.

طريقة عمل الكيك الرخامي

يتم عمل الكيكة بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك عملها في المنزل، على النحو التالي:

أحضري إناء كبير وضعي به السكر والزبدة، واخفقيهم جيدًا.

أضيفي الخل والحليب، مع الخفق جيدًا.

ضعي الدقيق والفانيلا والخميرة واستمري في الخفق.

ثم ضعي الخليط في إنائين، بحيث كل إناء يحتوي على نصف الخليط.

ضعي ملعقة دقيق في أحد الإنائين وملعقة كاكاو في الإناء الآخر.

أحضري قالب الكيك وادهنيه بالزبدة، ثم ضعي به الخليط الذي لا يوجد به كاكاو.

ضعي فوقها الخليط الآخر الممزوج بالكاكاو.

أحضري ملعقة وقومي بعمل موجات بالخليط ليكون الشكل رخامي.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ثم ضعي الكيكة به لفترة زمنية تتراوح ما بين 20 ل 25 دقيقة.

الزينة: ضعي الشوكولاتة المذابة على الكيكة وزينيها.

القيمة الغذائية ماربل كيك

الحصة الواحدة من الكيكة الرخامية يوجد بها الكميات الآتية:

776 سعر حراري.

42.6 جرام دهون.

113 ملليغرام كوليسترول.

319 ملليغرام من الصوديوم.

92.6 جرام من الكربوهيدرات.

8 جرام بروتين.

هكذا نكون وضحنا طريقة عمل الكيكة الرخامية بدون بيض بمكونات بسيطة من المنزل، ويمكنك تحضيرها لأسرتك بكل سهولة، وتناولها مع كوب من الشاي أو القهوة في الإفطار أو تناولها كوجبة خفيفة مع أسرتك في المساء.