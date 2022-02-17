6 طرق غير تقليدية هتساعد شعرك ينمو بشكل اسرع

عملية نمو شعرك ممكن تكون صعبة وحتى محبطة ، وبتبقي شايفة انك بتعملي كل حاجة بشكل صح ، ومع ذلك مش بتشوفي اي نتايج ، وعلى الرغم من وجود منتجات كتير في السوق يقال انها بتزود نمو الشعر ، الا ان في بالفعل بعض الخطوات السهلة اللي ممكن تعمليها لنمو شعرك ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنشارك معاكم طرق لزيادة نمو الشعر بسيطة وفعالة.
طرق لزيادة نمو الشعر:
1- ضيفي ملح للشامبو بتاعك:
الحفاظ على صحة جلد فروة الراس يعتبر من اهم الخطوات اللي ممكن تعمليها لتنضيف فروة الشعر ، يعتبر خلط كمية من ملح البحر مع الشامبو طريقة سهلة ورخيصة لاضافة حجم لشعرك والمساعدة في تنضيف فروة الراس من الزيوت الزيادة ، ملح البحر لانه غني بالمغنيسيوم فهو ممكن يساعد على تقوية فروة راسك وشعرك ، كمان المناطق اللي بتحتوي على بصيلات شعر كتير زي فروة الراس ، بتمتص المغنيسيوم بشكل افضل وبتستفيد منه اكتر.
2- البسي قبعة:
على الرغم من ان فيتامين دال مهم لصحتك العامة ، الا انه التعرض للشمس كتير ممكن انه يضر شعرك ، التعرض المفرط للشمس ممكن يأثر على بنية شعرك ويضعف الصبغة بتاعته والبروتينات بتاعته ، عشان كده الخبراء بينصحوا انك تحطي واقي من الشمس على فروة راسك وبشكل خاص لو شعرك خفيف ، وقللي من تعرض شعرك للشمس والبسي قبعة هتحمي بشرتك وشعرك من الاشعة فوق البنفسجية الضارة ، وهيساعد خصلات شعرك على النمو بشكل اسرع.
3- سيبي شعرك ينشف في الهوا بشكل طبيعي:
مجفف الشعر او السيشوار ممكن يبقى طريقة سريعة لتجفيف الشعر ، ولكلن استخدامه كتير بيضعف خصلات الشعر وبيخليها معرضة للتكسر ، لان المجفف بيوجه حرارة شديدة ومركزة مياشرة على شعرك ، وده بيتسبب في فقدان الشعر لرطوبته وبيخليه يتكسر بسهولة وهيكون صعب نموه تاني لفترة طويلة ، فلو انتي بتحاولي تطولي شعرك يبقى الافضل تتجنبي اسخدام السيشوار في تجفيف الشعر.
4- اتخلصي من كيس المخدة القطن:
استبدال كيس المخدة القطن بكيس حرير او ساتان ممكن يحسن جودة شعرك بشكل عام ، ويساعد شعرك على النمو بشكل اسرع ، لان الالياف الموجودة في القطن بتعمل احتكاك مع الشعر وده بدوره بيضعف شعرك وبيجرده من رطوبته الطبيعية ، اما الحرير سطحه بيكون ناعم ومش بيعمل احتكاك مع الشعر اثناء النوم ، وده هيساعد على تقليل التكسر وتقصف الاطراف.
5- جربي طريقة الانقلاب:
لو بتحلمي بشعر طويل جربي طريقة الانقلاب ، انك تنامي وتخلي شعرك لتحت ، الطريقة دي بتساعد على زيادة تدفق الدم لفروة الراس ، وده بدوره هيحفز نمو الشعر ، وعلى الرغم ان مافيش دراسات بتأكد فعالية الطريقة دي ، الا انه كتير من الاشخاص اللي استخدموها لاحظوا انها ساعدتهم على نمو شعرهم بشكل اسرع ، واستخدام الطريقة دي مع تدليك فروة الراس بزيت اساسي قبل او اثناء الانقلاب هتساعدك على الحصول على شعر طويل وصحي.
6- سرحي شعرك قبل النوم:
تمشيط الشعر قبل النوم من الخطوات المهمة المفيدة لصحة شعرك ، لان التمشيط بيسمح بتوزيع زيوت فروة الراس على شعرك والحفاظ على ترطيبه وتغذيته بشكل طبيعي ، لان الشعر الجاف بيكون معرض اكتر للتلف والتكسر ، وده ممكن يمنعه من النمو.
ايه اللي هيحصل لشعرك لو غسلتيه كل يوم!
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