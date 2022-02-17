بأسرار المطاعم.. طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة Onion Rings في البيت وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة، تعد حلقات البصل المقرمشة من أنواع المقبلات الشهية التي يتم تقديمها على المائدة بجانب الأطباق الرئيسية وتعد من فواتح الشهية التي تزيد من جمال المائدة وتضفى نكهة طيبة عليها، وتقدم حلقات البصل فى الكثير من المطاعم الشهيرة غالبا قبل تقديم الأطباق الرئيسية ليستمتع بها أفراد العائلة مع بعض أنواع الصوصات المميزة، وتتميز حلقات البصل بلونها الذهبي المميز المقرمش للغاية وترغب الكثير من السيدات فى معرفة سر فى إعدادها ونجاحها كما بالمطاعم، لذلك نقدم أسهل طريقة لعمل حلقات البصل المقرمشة بطريقة تنافس الجاهزة.

طريقة عمل حلقات البصل المقرمشة

مكونات البصل المقرمش:

3 بصل أبيض حلقات.

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب نشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب حليب.

2 بيض.

كوب بقسماط مطحون.

كوب كرسبي.

ملح وفلفل.

ملعقة صغيرة كارى.

زيت غزير للقلى.

طريقة تحضير البصل الحلقات