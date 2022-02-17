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عمر شويل - جدة بخطوات سهلة تعلمي كيفية عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل بطريقة مميزة ومذاق لذيذ - ثقفني
هناك العديد من الأكلات الشعبية المميزة التي تعرف في جميع أنحاء مصر، ومن أهم هذه الاكلات الحواوشي فهو له طعم جميل كما أنه من الاكلات السريعة التى يتم تناولها في اي وقت، ويوجد أكثر من طريقة لعمل الحواوشي، ولكن أكثر طريقة مميزة لدى الكثير من الناس هي طريقة الحواوشي الاسكندراني، ولذلك يتساءل الكثير من النساء عن طريقة تحضير الحواوشي الإسكندرية بكل سهولة في خطوات سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
مكونات تحضير الحواوشي الاسكندراني في المنزل
يمكنكم تجهيز الحواوشي بالشكل الكامل وبطعم لذيذ وأمن على صحة أطفالك، وطريقة تحضيره كالآتي:
مكونات العجين
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من السكر.
- كوب من الدافيء.
مكونات اللحم
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبتين من البصل كبير الحجم.
- ملعقة من الملح.
- رشة فلفل اسود ناعم.
- رشة من الزعتر.
- رشة من الشطة.
طريقة التحضير
- في وعاء غويط أضيفي الدقيق الأبيض، وأضيفي إليه رشة الملح.
- احضري كوب من المياه الدافئ وأضيفي إليه ملعقتين من السكر.
- قلبي السكر جيدًا حتى يذوب تمامًا.
- أضيفي إلى كوب المياه الخميرة الفورية.
- قلبي المكونات جيدًا، وغطي الخليط حتى تختمر، ونفور الخميرة.
- اضيفي كوب المياه بالخميرة على الدقيق واعجني بشكل تدريجي.
- إتركي العجينة في مكان دافيء حتى تختمر.
- جهازي اللحم من خلال إضافة الملح إليها والفلفل الأسود والزعتر والشطة.
- قلبي المكونات مع بعض.
- اضيفي البصل بعد تقطيعه قطع صغيرة جدًا.
- اخلطي مرة أخرى مكونات اللحم.
- قسمي العجينة الى عدة أجزاء على شكل كرات.
- افردي كل جزء من هذه الأجزاء حتى يصبح مثل رغيف العيش، وقومي بوضع بعض خليط اللحم على هذا الرغيف.
- قومي بوضع طبقة من العجين أخرى فوقه، وأغلقيه جيدًا من كل الجهات.
- اصنعي ذلك مع كل الكمية الموجودة.
- ادخلي الحواوشي داخل الفرن في درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركيه لمدة نصف ساعة في الفرن في الرف الاوسط، حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.
- هكذا يصبح الحواوشي جاهز يمكن تناوله وهو ساخن مع بعض المقبلات المختلفة مثل المخلل.
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