نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شعر لامع وجذاب”.. خلطات الزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعلة مثل الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الخشن المجعد مشكلة قد تزعج الكثير من السيدات وخاصتًا الفتيات التي يصعب عليها تسريح شعرها بالشكل المطلوب، ولذلك فدائمًا ماتهتم كلًا منهم بالذهاب الى صالونات التجميل لاستخدام بعض المستحضرات الجاهزة لتساعد في فرد الشعر وتنعيمه بشكل سريع ولكنها تحتاج إلى تكاليف عالية كما أنها قد تؤدي إلى تلف الشعر بعد ذلك، ولذلك قد جئنا لكم ببعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من تجاعيد الشعر ونعومته وترطيبه ويمكنكم التعرف عليها من خلال متابعتنا.

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد

تحقق المواد الطبيعية أفضل النتائج بدون أي أضرار للشعر ومن أهم هذه الوصفات التي يمكن أن يتم الاختيار من بينهم هي كالاتي:

استخدام الزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر

العديد من الزيوت الطبيعية التي لها دور فعال في فرد وتنعيم وترطيب الشعر، كما أن هذه الوصفة تساعد في حل الكثير من مشاكل الشعر وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

ملعقتين كبار من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبار من زيت اللوز.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها بشكل كامل حتى تتجانس الزيوت، ويفضل وضعها في طبق معدني.

ارفعي الطبق على نار هادئه حتى يتم ذوبان الزيت وتدفئته فقط.

اغسلي شعرك جيدًا قبل الاستخدام بالماء والشامبو لازالة إلى زيوت ومستحضرات تتواجد في الشعر.

ادهني الشعر بالخليط الزيت جيدًا.

قومي بتدليك الشعر جيدًا.

اتركي الزيت على وضعي عليه فوطة ساخنة على الشعر لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر جيدًا.

كرري استخدام الخليط مرتين اسبوعيًا.

استخدام قناع البيض للشعر

البيض يساعد على منح الشعر البروتين الطبيعي الذي يساعد في تنعيم الشعر وترطيبه، وطريقة استخدام هذا الخليط هي كالاتي:

المكونات

بيضتين كبار الحجم.

ملعقتين من المايونيز.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير