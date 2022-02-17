أفضل طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشه في الخلاط بمكونات اقتصادية

كيكة البرتقال الهشة، تعتبر كيكة البرتقال من أحد أنواع الحلويات الشهيرة والمفضلة عند الكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب المليء بالعناصر الغذائية المتعددة المهمة، يتم تقديمها في الكثير من المناسبات المختلفة والأفراح، تفننت ربه المنزل في تحضيرها وأصبحت تقدمها أفضل من الجاهزة بجميع النكهات والحشوات المختلفة، فهناك كيك الفانيليا، وكيك الشيكولاته، وكيك الحليب، وكيك الزبادي، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة اللذيذة بمكونات متوفرة في كل منزل فتابعونا.

كيكة البرتقال الهشة

تعد كيكة البرتقال من الحلويات المصرية المنتشرة المحبوبة والمفضلة، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر دون بذل جهد بمكونات سهلة وبسيطة، فتحضيرها لا يحتاج سوى لدقائق معدودة، فيمكنكم اتباع الخطوات حتى الحصول على كيكة هشه وطريه أفضل من الجاهزة.

مقادير كيكة البرتقال

ثلاث بيضات.

كوب صغير من الزبدة السائلة.

مقدار كوب واحد من السكر.

كيس فانيلا.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

كوبان من الدقيق.

رشه من ملح.

ملعقة كبيرة من بشر برتقال.

طريقة التحضير

نقوم بوضع بشر البرتقال في كوب من عصير البرتقال ويترك في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً، بعد انقضاء المدة قومي بتصفية بشر البرتقال من العصير.

يتم إحضار وعاء مناسب ونقوم بخلط كلاً من الدقيق المنخول والبيكنج بودر ورشة من الملح.

ثم نقوم بخفق كلاً من البيض والسكر والفانيليا والزيت في الخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق تقريباً حتى يصبح لدينا خليط كريمي.

يتم إضافة الخليط الجاف إلي المكونات السائلة مع وضع عصير البرتقال ونقوم بتقليبهم بشكل جيد.

بعد ذلك يتم صب عجينة الكيكة في صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت، وتوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية من ٢٥ إلى ٣٠ دقيقة تقريباً حتى تمام النضج.

تخرج الكيك من الفرن وتركها حتى تبرد تماماً ثم تقدم بجانب كوب الشاي أو القهوة على وجبه الإفطار.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة ولذيذة ومن يريد المزيد من الاستفسار يرجى ترك تعليق ويتم الرد عليه في أقرب وقت ممكن دمتم في رعاية الله.