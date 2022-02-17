اصنعي بنفسك أصابع الزعتر المالحة بطعم لذيذ وشهي وقوام هش أحلى من المخابز

أصابع الزعتر المالحة ، من أجمل المخبوزات الهشة المحببة لدى الكبار والصغار، وكثير من الأمهات يبحثون عن طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل بدل من شرائها، كما تمتلك الأصابع قوام رائع وهش كالقطن، وطعم لذيذ وشهي يجذب الناس إليها، كما تمتلك نكهة الزعتر الجميلة التي تجعل طعمها ومذاقها مختلف عن المخبوزات الأخرى، كما يوجد للمخبوزات أنواع عديد مثل خبز السن وهو مفيد لمرضي السكر، وخبز الحليب وهو من أجمل وأطعم أنواع المخبوزات الهشة، وخبز الفينو وهو يستخدم لعمل السندوتشات، وأنواع من القراقيش مختلفة مثل قراقيش اليانسون، وقراقيش العجوة، وقراقيش البسكوت السادة، وهى مخبوزات رائعة تحتوي على عناصر الغذائية الرائعة تحمل العديد من الفوائد الصحية الرائعة لصحة الجسم والعظام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع الزعتر المالحة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات أصابع الزعتر المالحة

تحتوي الأصابع على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات هشة بكل سهولة بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

خمس ملاعق كبيرة من الزعتر.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

صفار بيضه لدهن الوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع الزعتر المالحة بقوام هش ورائحة جميلة أحلى من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق وجميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة الزيت، والزعتر ونقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ذات ملمس ناعم وقوام متماسك. نغطي العجين ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمها. ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي أصابع طويلة الحجم، ثم نرص الأصابع على الصاج ونتركها ترتاح وتختمر مرة أخرى. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تتحمر الأصابع وتصبح ذهبية اللون. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدم الأصابع بجوار الأكلات المختلفة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل أصابع الزعتر المالحة

توجد عدة نصائح بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-