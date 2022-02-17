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عمر شويل - جدة أحلى وألذ وأشهى المخبوزات الباتيه بالمنزل للفطار أو العشاء - ثقفني
يعتبر الباتيه من المعجنات الفرنسية المشهورة التي يمكن أن تناولها كوجبة في الفطور أو تصبيرة بين الوجبتين أو في العشاء ومكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة ويحبه الكبار والصغار ويتميز بطعمه اللذيذ والشهي ويمكن أن يقدم كوجبة حلو أو حادق ويحتوي الباتيه على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويمكن حشوه بأكثر من حشو مختلف ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيره، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل الباتيه الشهي.
مكونات عمل الباتيه في المنزل
- ثلاثة أكواب من الدقيق
- ملعقتان صغيرتان من السكر
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- ملعقة كبيرة من اللبن البورد
- ملعقة صغيرة من الخل
- بيضة واحدة
- نصف ملعقة صغيرة من الملح
- كوب من اللبن الدافئ
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة
طريقة عمل الباتيه في المنزل
- نحضر وعاء ونضع به الخميرة والسكر مع اللبن الدافئ ونخلطهم معا ونتركهم لمدة عشر دقائق.
- ثم نضع البيضة والخل ونخلط الملح والدقيق واللبن البودرة ونقلبهم جيدا في وعاء آخر.
- بعد ذلك نضيف خليط الخميرة إلى خليط الدقيق ونمزج المكونات مع بعضها جيدا.
- ثم نضيف الزبدة اللينة ونقوم بمزج المكونات جيدا ويمكن أن نضيف دقيق إلى العجين إذا احتاج حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نغطي العجينة بكيس نظيف ونتركها لتختمر لمدة ساعة.
- بعد أن تختمر العجينة نقسمها إلى كرات صغيرة ونفرد كل كرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.
- ندهن العجينة زبدة ونطبقها عدة طبقات على بعضها وندهن كل طبقة على شكل مربع.
- ثم نفرد كل مربع ونضع بداخله الحشو حسب الرغبة ونلفها على شكل رول.
- نحضر صينية مدهونة بزيت أو سمنة ونضع بها قطع الباتيه.
- ثم ندهن الباتيه بالبيض المخفوق مع ملعقة صغيرة من الخل ونرش على الوجه حبة البركة والسمسم.
- بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج الباتيه ويصبح لونه ذهبي اللون.
- يمكن وضع حشو الجبن أو المربى أو اللحمة المفرومة حسب الرغبة.
- بعد أن ينضج الباتيه نخرج الصينية من الفرن ونرصهم في طبق التقديم، وبالهنا والشفا.
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