أفضل طريقة لعمل عجينة البيتزا السريعة في مطبخك بمكونات سهلة

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة وتعتبر من أسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها، كما أنها أكله يعشقها الكثير بداية من الأطفال حتى الكبار وتعتبر البيتزا أكلة غربية ولا تحتاج الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى ذلك فإنها من المأكولات المنتشرة في مصر لحب المصريين بها لأنها سريعة التحضير وسهلة الأكل ولا تأخذ وقت لتحصل على البيتزا من المحلات في حالة شدة جوعك، ولذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها بأبسط المكونات في مطبخكم بخطوات بسيطة حتى تحصلي على وجبة شهية ورائعة وذات مذاق مميز فتابعونا لمعرفة المزيد

مكونات عجينة البيتزا

نقدم إليكم أهم مكونات عمل عجينة البيتزا السريعة في المنزل وهي:

كوبان دقيق.

ملعقتان كبيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء دافئ.

طريقة عجينة البيتزا السريعة

تعد عجينة البيتزا من العجائن المفضلة لدى العديد من السيدات خاصة التي تقضي معظم أوقاتهم داخل المطبخ لعمل اشهي الأكلات السريعة وفي ذات الوقت قليلة الجهد وتتميز بطعمها اللذيذ المحبب لقلوب جميع الأطفال، فبدلا من شراء البيتزا من محلات المخبوزات ولم تتأكدي من نظافة هذا المحل وطريقة تحضيره لها فيصيب طفلك بأمراض يمكنك الحصول على وصفة سريعة المفعول بمكونات موجودة داخل منزلك وأيضًا اقتصادية، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية وتنفيذها بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة مذهلة: