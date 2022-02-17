خفيفة ولذيذة.. مسقعة باذنجان بدون قلي لأسرع وجبة غذاء شهية واقتصادية

مسقعة باذنجان بدون قلي حيث أن العديد من الأفراد يشتهون وجبة المسقعة لأنها تحتوي على الباذنجان مع إضافة العديد من التوابل والمنكهات اللذيذة التي تضيف مذاق رائع لها، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعدادها يرجي متابعة مقالنا اليوم.

مسقعة باذنجان بدون قلي

المكونات

3 فصوص من الثوم المفروم

ثمرة فلفل أخضر حلو مقطع شرائح

ثمرة فلفل أخضر حار مفروم

3 ثمرات بطاطس مقطعة حلقات ومشوية

عصير نصف ليمونة

2 ثمرة طماطم مقطعة حلقات

كمية من الحمص

كمية من البقدونس

بصلة مفرومة

5 ثمرات من الطماطم المفرومة

نصف ملعقة من الفلفل الحار المطحون

2 ثمرة من الباذنجان مقطع حلقات

نصف كوب من الماء

كمية من الملح

طريقة مسقعة الباذنجان بالفرن

يتم وضع كمية من الزيت في إناء واسع ووضعه على النار حتى يسخن جيدا ثم يوضع البصل والثوم في الزيت.

والمزج جيدا ثم يوضع الفلفل الحار الأخضر مع الفلفل الحار المطحون ويتم المزج جيدا وتركه على النار لمدة دقائق معدودة.

ثم توضع التوابل ومعجون الطماطم والمزج جيدا ويضاف عصير الليمون ويترك لمدة دقائق حتى يتجانس القوام ثم يرفع من على النار.

ثم نأتي بإناء واسع ويتم وضع حلقات الباذنجان والبطاطس ثم يوضع عليها مزيج الطماطم والخضروات ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الأحمر اللذيذ وتقدم ساخنة.

طريقة عمل صلصة المسقعة الشهية

يتم وضع القليل من الزبدة في إناء واسع على النار ويتم وضع الثوم المفروم ويتم المزج حتى نحصل على لون ذهبي ثم يتم وضع عصير الطماطم مع الملح والفلفل والتوابل المفضلة ويتم المزج جيدا حتى يتجانس القوام.

ثم يتم وضع كوب من الماء ويتم تركه حتى يصل إلى درجة الغليان لمدة خمس دقائق ويتم رفعه من علي النار ويستخدم في وجبة المسقعة.

مسقعه باذنجان بدون قلي حيث تعد المسقعة من الأكلات المنتشرة في المجتمع المصري وتم الاعتياد عليها كوجبة رئيسية، حيث أنها تكسر روتين الطعام التقليدي وغنية بالفيتامينات الطبيعة، ولذلك قدمنا لكم في مقالنا اليوم مجموعة من الوصفات السهلة والبسيطة لإعداد المسقعة بطريقة صحية.