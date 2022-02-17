بالخطوات البسيطة والسهلة طريقة عمل كيكة البسبوسة مثل أشهر محلات الحلويات

تعد كيكة البسبوسة واحدة من أشهر وأفضل الحلويات الشرقية، كما أنها تعد مناسبة تماماً جداً للتقديم في الأعياد أو المناسبات السعيدة، وكيكة البسبوسة شعبية جداً وهي ذات طعم لذيذ وشهي، كما أن الصغار والكبار يعشقون كيكة البسبوسة وتناولها باستمرار، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أشهر وأسهل طريقة لعمل كيكة البسبوسة في وقت قصير لا يتطلب منكِ أي مجهود أو وقت إطلاقاً.

مكونات عمل كيكة البسبوسة

2 كوب من الدقيق المخصص للحلويات.

واحد كوب من السميد.

كوب من اللبن الزبادي.

واحد كوب من السكر.

كوب واحد من الزيت.

سوف نحتاج إلى ملعقة صغيرة خل.

رشة ملح صغيرة.

رشة من الفانيليا.

عدد 4 بيضات.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

كمية من جوز الهند، مكسرات.

مقدار كوب من الشربات.

كمية مناسبة من بشر البرتقال.

مكونات عمل الشربات

واحد كوب من الماء.

2 كوب سكر.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة عمل الشربات

نقوم بوضع كاف المكونات داخل اناء على النار

يتم التقليب جيداً، وذلك حتى يذوب السكر، وبعد الوصول إلى الغليان، نضع عصير الليمون.

يترك الخليط فوق النار، وذلك حتى يصبح القوام ثقيل، ثم يترك جانباً حتى يهدأ.

طريقة إعداد كيكة البسبوسة