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عمر شويل - جدة طريقة عمل معجنات خلية النحل الرائعة في المنزل للتمتع بأكل أشهى المخبوزات - ثقفني
تعتبر خلية النحل من المعجنات اللذيذة والمشهورة والتي يمكن عملها حلو أو حادق ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تناولها كوجبة للفطور أو العشاء لأنها خفيفة على المعدة وهشة ويحبها الكبار والصغار وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم وخاصة للأطفال ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل خلية النحل بطرق سهلة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها في المنزل.
مكونات عمل خلية النحل في المنزل
- أربعة أكواب من الدقيق
- نصف كوب من الزيت
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة
- ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودر
- ملعقتان كبيرتان من السكر
- ماء دافئ للعجن
- رشة من حبة البركة
- ذرة من الملح
- رشة من السميد
- رشة من السمسم
- جبنة مربعات
- بيضة للوجه
- كمية من شربات للتقديم
مكونات عمل الشربات
- كوبان من السكر
- كوب من الماء
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
طريقة عمل الشربات
- نحضر إناء ونضع به السكر والماء على نار هادئة ونقلبهم حتى يذوب السكر ويبدأ الخليط أن يغلي.
- ثم نضيف عصير الليمون ونقلبه مرة واحدة فقط ونتركه حتى يصبح ثقيل.
- نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد
طريقة عمل خلية النحل في المنزل
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق واللبن البودرة ورشة الملح والخميرة والسكر ونخلطهم معا ثم نضيف إليهم الزيت ونقوم بالعجن جيدا ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن حتى تصبح العجينة متماسكة.
- ثم نترك العجينة في مكان دافئ في الغرفة حتى تختمر جيدا.
- بعد أن تختمر العجينة نقوم بتقسيمها إلى كرات صغيرة في الحجم ونقوم بفرد كل قطعة وحشوها بقطعة من الجبنة ثم نغلقها.
- نحضر صينية مرشوشة بالسميد ونرص بها قطع خلية النحل ونأخذ في الاعتبار بترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- نحضر طبق ونخفق به البيضة وندهن بها قطع خلية النحل ونرشها بحبة البركة أو السمسم.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج جيدا.
- بعد أن تنضج نخرج الصينية ثم نسكب الشربات على خلية النحل حسب الرغبة ونضعها في أطباق التقديم، وبألف هنا والشفا.
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