طريقة عمل معجنات خلية النحل الرائعة في المنزل للتمتع بأكل أشهى المخبوزات

تعتبر خلية النحل من المعجنات اللذيذة والمشهورة والتي يمكن عملها حلو أو حادق ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تناولها كوجبة للفطور أو العشاء لأنها خفيفة على المعدة وهشة ويحبها الكبار والصغار وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم وخاصة للأطفال ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل خلية النحل بطرق سهلة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها في المنزل.

مكونات عمل خلية النحل في المنزل

أربعة أكواب من الدقيق

نصف كوب من الزيت

ملعقتان كبيرتان من الخميرة

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودر

ملعقتان كبيرتان من السكر

ماء دافئ للعجن

رشة من حبة البركة

ذرة من الملح

رشة من السميد

رشة من السمسم

جبنة مربعات

بيضة للوجه

كمية من شربات للتقديم

مكونات عمل الشربات

كوبان من السكر

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء ونضع به السكر والماء على نار هادئة ونقلبهم حتى يذوب السكر ويبدأ الخليط أن يغلي.

ثم نضيف عصير الليمون ونقلبه مرة واحدة فقط ونتركه حتى يصبح ثقيل.

نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد

طريقة عمل خلية النحل في المنزل